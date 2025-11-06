Jos Verstappen noemt het apart om te zien wat er bij het team van McLaren gebeurt. Volgens de voormalig Formule 1-coureur en vader van Max Verstappen is het tijd voor Oscar Piastri om van zich af te bijten en intern met de vuist op tafel te slaan.

Oscar Piastri kent een matige tweede seizoenshelft. De Australiër ging geruime tijd aan kop in het wereldkampioenschap, maar heeft de leidende positie na de Grand Prix van Mexico af moeten staan aan teammaat Lando Norris. Alhoewel het onderlinge verschil slechts één punt bedraagt, lijkt het momentum duidelijk bij de Brit te liggen. Piastri stond in Monza voor het laatst op het podium en heeft zijn voorsprong op Max Verstappen sinds het raceweekend in Zandvoort zien slinken van 104 punten naar 35 punten.

Artikel gaat verder onder video

Situatie Piastri bij McLaren

Ook Jos Verstappen kijkt er met verbazing naar: "Ik vind het best apart wat er bij McLaren gebeurt", klinkt het bij De Telegraaf. "Piastri is het rijden toch niet opeens verleerd? Als ik hem of zijn manager [Mark Webber] was, zou ik intern toch een keer met de vuist op tafel slaan. Iedereen vraagt zich nu af of hij de druk wel aankan. Dat is voor je eigen naam, in dit geval die van Piastri, ook niet goed."

Beeld heel snel gedraaid

In de wandelgangen wordt regelmatig gespeculeerd over of Norris een streepje voor heeft bij McLaren-CEO Zak Brown, en daarom wellicht de voorkeur van McLaren geniet in de titelstrijd: "Daar riekt het misschien automatisch naar, maar ik heb daar geen zicht op", aldus Verstappen senior. "Als ik Piastri was, zou ik nu wel van me afbijten. Iedereen ging ervan uit dat hij kampioen zou worden en dat beeld is nu heel snel gedraaid.

Gerelateerd