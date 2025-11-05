Het raceweekend in São Paulo staat op het programma en wordt donderdag afgetrapt met de mediadag. Daarin komen de coureurs aan bod; een dag later verschijnen drie teambazen voor een praatje met de pers.

Lando Norris reist naar Brazilië af als klassementsleider, maar ziet teamgenoot Oscar Piastri op één punt achter hem staan. Daarnaast is Max Verstappen ook niet ver weg, met een achterstand van 36 punten op Norris. In Brazilië zijn er legendarische races geweest, en de viervoudig kampioen kan met een beetje geluk flink wat punten bij elkaar sprokkelen.

Persconferentie Grand Prix van São Paulo

Voordat het spektakel van start gaat, begint om 16:30 uur Nederlandse tijd de persconferentie in Brazilië. In de eerste groep zitten Pierre Gasly, Lance Stroll en Charles Leclerc. Een half uur later komt de tweede groep aan bod, met thuisheld en regerend Formule 2-kampioen Gabriel Bortoleto. Ook Isack Hadjar en Alexander Albon zijn daarbij aanwezig.

Vrijdag om 17:30 uur is het de beurt aan de teambazen. Namens McLaren zal Andrea Stella aanschuiven, Alan Permane doet dat namens de Racing Bulls, en ook James Vowles is daarbij aanwezig.

