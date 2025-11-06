De FIA overweegt om vanaf komend jaar een tweestopper te verplichten in de Formule 1. Daarmee hoopt de organisatie de sport spannender te maken, maar vooral ook een tactisch component toe te voegen. Toch lijkt dit er mogelijk voor te zorgen dat het juist wat statisch wordt, want ook de huidige verplichte pitstop brengt niet direct meer strijd. Waarom overweegt de FIA dan tóch een tweestopper te verplichten en hoe staan de andere partijen hierin? In deze GPFans Special duiken we erin!

Een pitstop in de F1 is een razendsnel proces, waarbij een team van maximaal twintig monteurs de auto omsingelt zodra de coureur de pitbox binnenrijdt en in een oogwenk een reeks taken uitvoert. De efficiëntie van de pitstop kan doorslaggevend zijn voor de overwinning, aangezien elke seconde telt. Om ervoor te zorgen dat de pitstops snel en nauwkeurig worden uitgevoerd, ondergaat de crew strenge trainingen en duizenden oefeningen.

Tactisch element

Daarnaast is het ook een tactisch element geworden binnen de Formule 1. Zo kan een team bijvoorbeeld voor een undercut gaan. Een coureur gaat dan onverwachts vroeg de pits in, probeert op nieuwe banden tijd te winnen ten opzichte van een rivaal die later de pits in gaat. Daar tegenover staat de overcut. Een coureur probeert de pitstop uit te stellen om baanpositie te winnen, terwijl een directe concurrent de pits in gaat.

Strategisch element

Tegenwoordig worden tijdens pitstops eigenlijk alleen de banden vervangen, en hier en daar wordt er een vleugelstand aangepast of de auto gerepareerd als dat nodig is. Vroeger gebeurde er echter veel meer. Zo werden de wagens voorheen ook bijgetankt.

Pitstops door de jaren heen

Oorspronkelijk waren pitstops geen strategisch element zoals nu, maar gewoon noodzakelijk. De auto’s uit de jaren vijftig konden races simpelweg niet uitrijden zonder bij te tanken en nieuwe banden, en stops duurden dan ook meerdere minuten.Bijtanken werd voor het eerst afgeschaft in 1984, omdat er te vaak incidenten door ontstonden. Tien jaar later werd het echter weer toegestaan, met het idee om de sport spannender te maken – en dat werkte ook, zij het soms met grote risico’s. Denk aan de vuurballen van Jos Verstappen in 1994 in Hockenheim.

Na de dood van Ayrton Senna werd de veiligheid flink aangescherpt, en ook de pitstops ondergingen veranderingen. De pitlane limiter werd geïntroduceerd; hiervoor mocht je niet meer plankgas de pitstraat in- en uitrijden. De meest recente grote verandering is dat bijtanken voor een tweede keer in 2010 werd afgeschaft. Het pompen van tientallen liters ontvlambare vloeistof onder extreme tijdsdruk in een gloeiend hete auto leidde namelijk nogal eens tot brand. Daarnaast gebeurden er incidenteel ongelukken waarbij auto’s wegreedden met de brandstofslang nog aangesloten, zoals Felipe Massa in Singapore in 2008, of Heikki Kovalainen een jaar later.

FIA overweegt verplichte tweestopper

Het idee van twee verplichte pitstops is niet nieuw. Tijdens de Grand Prix van Qatar in 2023 werd een vergelijkbare maatregel ingevoerd om veiligheidsredenen. Dit bood een kans om te zien hoe een race met twee pitstops zou uitpakken, maar was vooral een noodmaatregel vanwege problemen met de banden.

De resultaten waren echter positief, omdat de coureurs minder bezig hoefden te zijn met het managen van de banden en daardoor meer konden pushen. Ook dit jaar deed een vergelijkbare situatie zich voor in Monaco, waar alle coureurs verplicht werden om minimaal twee keer te stoppen. Dit ging niet om veiligheid, maar was een poging om de normaal gesproken niet zo spannende race een extra strategisch element te geven. Het gewenste effect bleef echter uit, aangezien de top vier precies eindigde waar ze aan de race begonnen.

Toch is er ook een keerzijde. Zo hebben sommige teams, zoals McLaren, dit jaar problemen gehad met de pitstop. De teambaas verklaarde dat dit met de hardware te maken had, maar hoopt dit tegen komend jaar opgelost te hebben.

Waarom nu wel?

In een gesprek met Motorsport.com legt Pirelli-chef Mario Isola uit dat de daadwerkelijke plannen nog moeten worden uitgewerkt en dat ze vooral bedoeld zijn om inhaalacties te bevorderen. Het nieuwe reglement dat komend seizoen ingaat, met de nieuwe auto’s, doet dat natuurlijk ook.

Mario Isola

Gevaar van verplichte tweestopper

Isola vertelt dat de mooiste races vaak die zijn waarin een tweestopper aantrekkelijk is, maar ook races waarin juist kan worden afgeweken van wat de rest doet. “We kunnen accepteren dat een verplichte tweestopper beter is, maar dan bestaat alsnog het risico dat de strategie voor iedereen hetzelfde wordt.”

Toch wil Isola de regel niet zomaar invoeren. “We moeten ook in gedachten houden dat we nu een goed kampioenschap hebben. We moeten dus niet zomaar een zet doen en daarmee op het spel zetten wat we nu hebben.”

De FIA wil het onderwerp zo snel mogelijk bespreken tijdens de Sporting Advisory Committee en het daarna voorleggen aan de F1 Commission. Liberty Media, de eigenaar van de FOM, lijkt de ideeën te willen aanhoren, zonder daar direct goedkeuring aan te geven.

