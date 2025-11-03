Aankomend weekend staat ronde 21 van het wereldkampioenschap Formule 1 centraal in São Paulo. Het sprintweekend in Brazilië wordt gedeeltelijk gratis uitgezonden in Nederland. In dit artikel leggen we uit wat je daarvoor moet doen.

Lando Norris arriveert dit weekend in Brazilië als klassementsleider, na zijn overwinning in Mexico-Stad. De Engelsman heeft door die zege de koppositie overgenomen van teamgenoot Oscar Piastri en ligt nu met één punt voorsprong aan de leiding. Ook Max Verstappen maakt nog altijd kans op de titel, al moet hij in Brazilië nog een achterstand van 36 punten zien goed te maken.

Viaplay TV

Formule 1-fans die niet in het bezit zijn van een abonnement op Viaplay of F1TV, kunnen dit weekend kiezen voor een gratis (legaal) alternatief. Zo worden alle sessies, behalve de Grand Prix van São Paulo, op het open net van Viaplay TV uitgezonden. Het gaat onder andere om de eerste vrije training die vrijdag om 15:25 uur begint, de sprintkwalificatie van 19:00 uur, en op zaterdag de sprintrace (14:00 uur) en de kwalificatie van de hoofdrace, die om 18:30 uur op de planning staan.

Alleen de race is dus niet op het open net te zien aankomende zondag. Wil je de race alsnog volgen zonder te betalen, dan kun je altijd nog live luisteren naar het commentaar van Olav Mol en Jack Plooij op Grand Prix Radio.

Viaplay TV is bij KPN te vinden op kanaal 51. Bij Ziggo is dat kanaal 13. Odido heeft ook kanaal 13 toegewezen aan Viaplay TV, en bij DELTA vind je het open net van de Scandinavische streamingdienst op kanaal 22.

