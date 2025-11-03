Hoewel er de afgelopen tijd wat kritiek is gekomen op de keuzes van de regisseur tijdens Grands Prix, legt Dean Locke, Director of Broadcast & Media van F1, uit dat er tegenwoordig meer fans zijn die niet alleen van de actie op de baan houden, maar ook veel meer willen meekrijgen van wat zich om de baan heen afspeelt.

Carlos Sainz is één van de coureurs die kritisch is op de regie. Zo stelde hij na de race in Singapore dat de regie zich net iets te veel richt op de actie buiten de baan en op kiekjes van de vriendinnen, in plaats van op de daadwerkelijke actie op de baan. Daardoor zouden mooie inhaalacties worden gemist en verschuift het accent van de sport langzaam maar zeker richting entertainment.

Sfeer van het hele evenement laten zien

In gesprek met Motorsport.com reageert Locke op het commentaar van de Spanjaard: “Tijdens die race hebben we bijvoorbeeld drie keer een shot buiten de baan getoond, en niet eens tijdens de actie zelf. We hebben wel een verantwoordelijkheid om de hele sfeer van het evenement te laten zien: wat er gebeurt op de baan, maar ook eromheen.”

Actie op de baan staat centraal

Daarbij wordt gewezen op het nieuwe publiek dat tegenwoordig ook onderdeel is geworden van de sport. “De Formule 1 heeft tegenwoordig een enorm divers publiek, dat niet alleen van de race zelf geniet, maar ook van de hele beleving eromheen of dat nu op tv, online, in korte clips of op sociale media is. Als we alleen maar close-ups van auto’s op de baan zouden tonen, zou je niet eens weten op welk circuit we zijn,” legt Locke uit. Daarnaast benadrukt hij dat de actie op de baan voorop staat: “Dus we moeten het evenement zo goed mogelijk vastleggen, op alle manieren die we kunnen. Maar in de kern draait het om de actie op de baan; dat is waar het allemaal om gaat. Hoe intenser die actie, hoe beter.”

