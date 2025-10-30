Liam Lawson beleefde zondag in Mexico-Stad een race om snel te vergeten. Hij reed bijna twee marshals aan, nadat hij schade opliep tijdens de openingsronde van de race. Na afloop is de Nieuw-Zeelander, wiens positie onder vuur ligt richting 2026, niet te spreken over Carlos Sainz.

De race in Mexico werd een bijzondere voor Lawson. In de openingsfase kwam hij bijna in aanraking met twee marshals op de baan. Het incident vond plaats tijdens de hectische openingsfase van de race in Mexico. Veel coureurs gingen buiten de baan en Lance Stroll spinde zelfs, maar gele vlaggen of een safety car waren niet nodig. Lawson moest echter wel een pitstop maken na die beginfase en toen hij weer op de baan was, reed hij bijna twee marshals aan die op de baan te vinden waren. Het liep goed af, maar het scheelde niet veel.

Artikel gaat verder onder video

Chicane afgesneden

Oorzaak voor het bijna verschrikkelijk afgelopen moment was volgens Lawson het niet opletten van Sainz. De Spanjaard raakte de Nieuw-Zeelander waardoor hij schade opliep: "Veel jongens waren aan het glijden in bocht één, maar ik liet genoeg ruimte naast Carlos en ik denk dat hij heeft besloten de chicane af te snijden. Hij had echter helemaal niet naar links gekeken, ik zat daar en hij reed vol tegen mij aan", zo foetert de Racing Bulls-coureur tegenover Motorsport Week.

Race verziekt

Lawson vervolgt: "Het is gewoon vervelend. Ik denk dat je gewoon veel beter moet opletten, eerlijk gezegd. Het heeft de zijkant van mijn auto gesloopt, waardoor ik uiteindelijk uitviel. Ik weet zeker dat hij het niet expres heeft gedaan. Hij rijdt niet expres tegen mij aan, maar het is gewoon één van die dingen. Ik snap best dat het chaotisch is in bocht één. Je kan echter niet zomaar beslissen dat je de chicane af wil snijden zonder dat je naar links kijkt. Hij raakte me zo hard dat het de hele zijkant vernietigde, net als mijn voorvleugel. Dat heeft onze race verziekt."

Gerelateerd