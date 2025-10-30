Lawson boos op Sainz na Mexico: "Hij heeft onze race verziekt"
Lawson boos op Sainz na Mexico: "Hij heeft onze race verziekt"
Liam Lawson beleefde zondag in Mexico-Stad een race om snel te vergeten. Hij reed bijna twee marshals aan, nadat hij schade opliep tijdens de openingsronde van de race. Na afloop is de Nieuw-Zeelander, wiens positie onder vuur ligt richting 2026, niet te spreken over Carlos Sainz.
De race in Mexico werd een bijzondere voor Lawson. In de openingsfase kwam hij bijna in aanraking met twee marshals op de baan. Het incident vond plaats tijdens de hectische openingsfase van de race in Mexico. Veel coureurs gingen buiten de baan en Lance Stroll spinde zelfs, maar gele vlaggen of een safety car waren niet nodig. Lawson moest echter wel een pitstop maken na die beginfase en toen hij weer op de baan was, reed hij bijna twee marshals aan die op de baan te vinden waren. Het liep goed af, maar het scheelde niet veel.
Chicane afgesneden
Oorzaak voor het bijna verschrikkelijk afgelopen moment was volgens Lawson het niet opletten van Sainz. De Spanjaard raakte de Nieuw-Zeelander waardoor hij schade opliep: "Veel jongens waren aan het glijden in bocht één, maar ik liet genoeg ruimte naast Carlos en ik denk dat hij heeft besloten de chicane af te snijden. Hij had echter helemaal niet naar links gekeken, ik zat daar en hij reed vol tegen mij aan", zo foetert de Racing Bulls-coureur tegenover Motorsport Week.
Race verziekt
Lawson vervolgt: "Het is gewoon vervelend. Ik denk dat je gewoon veel beter moet opletten, eerlijk gezegd. Het heeft de zijkant van mijn auto gesloopt, waardoor ik uiteindelijk uitviel. Ik weet zeker dat hij het niet expres heeft gedaan. Hij rijdt niet expres tegen mij aan, maar het is gewoon één van die dingen. Ik snap best dat het chaotisch is in bocht één. Je kan echter niet zomaar beslissen dat je de chicane af wil snijden zonder dat je naar links kijkt. Hij raakte me zo hard dat het de hele zijkant vernietigde, net als mijn voorvleugel. Dat heeft onze race verziekt."
Gerelateerd
Net binnen
'Ferrari twijfelt over contract Hamilton', Newey gaat in op schuldcultuur Red Bull | GPFans Recap
- 2 uur geleden
- 1
Verstappen zegevierde in Brazilië vanaf P17: wie wonnen vanaf nóg verder op de grid? | GPFans Special
- 2 uur geleden
- 1
Vasseur steunt Hamilton na 'dubbele standaard' FIA: 'Als je rekening houdt met Verstappen...'
- 3 uur geleden
- 4
Newey heeft déjà vu bij Aston Martin: 'Die cultuur was ook bij Red Bull lastig om te keren'
- 3 uur geleden
Russell over Verstappen als teamgenoot: 'Situatie is dat hij alleen maar kan verliezen'
- Gisteren 19:26
- 10
Strafpunten Formule 1: Verstappen ziet nóg meer strafpunten vervallen richting Brazilië
- Gisteren 18:43
- 3
Veel gelezen
'McLaren overschreed budgetcap', meerdere coureurs pleiten voor straf Verstappen | GPFans Recap
- 27 oktober
'Red Bull-rivalen beschuldigd van overtreding budgetcap: vraagteken boven WK-titel 2024'
- 27 oktober
Russell wil rol van betekenis gaan spelen in GP van de VS: "Niet veel mensen proberen dat bij Max"
- 19 oktober
Kravitz krijgt vermeende straf Norris van Red Bull te horen: "Geldt tot het einde van het seizoen"
- 19 oktober
F1 Driver Of The Day 2025: Bearman dankzij uitstekende race in Mexico gekozen door fans
- 27 oktober
Is Verstappen wel of niet afgereisd naar Austin voor de Grand Prix van de Verenigde Staten?
- 16 oktober