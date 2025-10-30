De Grand Prix van Mexico-Stad was een heerlijke race, maar eindigde in een volledige anticlimax na de virtual safety car die de baan op kwam na het uitvallen van Carlos Sainz. In GPFans Raceteam behandelen GPFans-presentator Nicolás Quarles van Ufford en redacteur Brian van Hinthum het moment.

Het was genieten geblazen tijdens de Mexicaanse Grand Prix. Vrijwel de hele race zagen we overal spektakel en langzaam maar zeker leefden alle fans toe naar de grote finale, waarin Max Verstappen en Oscar Piastri een aanval leken te kunnen gaan wagen op hun voorliggers. Quarles van Ufford behandelt de situatie in de podcast: "Het vormde zich allemaal naar een soort grande finale. We hadden Verstappen die vlak achter Leclerc zat en hem binnen aan het hengelen was, je had Piastri die Bearman aan het binnen hengelen was... en dán komt die virtual safety car.

Artikel gaat verder onder video

Schreeuwen naar de tv

Van Hinthum reageert erop en baalde enorm van wat er gebeurde: "Ik stond wel een beetje te schreeuwen naar mijn tv, moet ik zeggen. Ik zei ook meteen: 'Wat een klotesport is het toch af en toe'! Het is een fantastische sport, maar dan zoiets... Je zit zó erg in die race. Ik vond het één van de leukste races van het jaar. Er was spektakel, er waren tactische steekspellen, mooie inhaalacties, gezeik op de boardradio. Alles zat er wel in. Je ziet de gaten bij Verstappen en Piastri kleiner worden en je denkt dat ze nog een kans gaan krijgen. Verstappen zat in de DRS met nog anderhalve ronden te gaan", constateert hij.

Iedereen op de banken

De redacteur vervolgt: "Je dacht dat hij het in de laatste ronde zou gaan doen en dan stond iedereen op de banken. Volgens mij ging dat ook wel gebeuren, want als je hoor hoe Leclerc na afloop sprak en hoe opgelucht hij was bij het podiuminterview. Je zag aan zijn hoofd dat hij zonder de virtual safety car niet tweede was geworden. Dan gebeurt dat en denk je echt: 'Nee! Waarom?'" Quarles van Ufford zag hoe het allemaal goed uitpakte voor de kampioenschapsleider: "Voor Norris is het dubbel geluk. Je hebt én Verstappen die geen drie punten pakt én Piastri die geen twee punten pakt."

Gerelateerd