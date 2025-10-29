close global

Welcome to GPFans

CHOOSE YOUR COUNTRY

  • NL
  • GB
  • IT
  • ES-MX
  • US
  • NL

Ben je een F1 fan? Volg GPFans.

Editie

NL GB IT ES-MX US
﻿
Credit for photo: Red Bull Content Pool

VIDEO | Mekies begrijpt trage Red Bull niet, Verstappen sceptisch over wereldtitel | GPFans Recap

VIDEO | Mekies begrijpt trage Red Bull niet, Verstappen sceptisch over wereldtitel | GPFans Recap

Dion de Brouwer

Laurent Mekies onderzoekt waarom Max Verstappen in Mexico minder snelheid had dan de McLarens, en hoewel Verstappen zijn WK-achterstand wist te verkleinen, vond hij het weekend weinig bemoedigend.

Gerelateerd

VIDEO

Net binnen

Russell schold Verstappen uit, FIA benoemt Russische topman | GPFans Recap
GPFans Recap

Russell schold Verstappen uit, FIA benoemt Russische topman | GPFans Recap

  • Gisteren 21:44
'Alpine gaat in 2026 door met Colapinto: Briatore trekt twijfels in'
Franco Colapinto

'Alpine gaat in 2026 door met Colapinto: Briatore trekt twijfels in'

  • Gisteren 21:14
VVD-lijsttrekker Yeşilgöz had Dutch GP graag behouden: 'Als je dat geluid hoort'
Dutch GP

VVD-lijsttrekker Yeşilgöz had Dutch GP graag behouden: 'Als je dat geluid hoort'

  • Gisteren 20:53
  • 2
 Pérez: 'Red Bull stemde auto volledig af op Verstappen'
Sergio Perez

Pérez: 'Red Bull stemde auto volledig af op Verstappen'

  • Gisteren 20:16
  • 5
 Mexicaanse autosportbond legt schuld voor bijna-aanrijding met marshals bij Lawson
Liam Lawson

Mexicaanse autosportbond legt schuld voor bijna-aanrijding met marshals bij Lawson

  • Gisteren 19:44
  • 3
 VIDEO | Mekies begrijpt trage Red Bull niet, Verstappen sceptisch over wereldtitel | GPFans Recap
VIDEO

VIDEO | Mekies begrijpt trage Red Bull niet, Verstappen sceptisch over wereldtitel | GPFans Recap

  • Gisteren 18:59
Meer nieuws

Veel gelezen

'McLaren overschreed budgetcap', meerdere coureurs pleiten voor straf Verstappen | GPFans Recap
150.000+ views

'McLaren overschreed budgetcap', meerdere coureurs pleiten voor straf Verstappen | GPFans Recap

  • 27 oktober
 'Red Bull-rivalen beschuldigd van overtreding budgetcap: vraagteken boven WK-titel 2024'
150.000+ views

'Red Bull-rivalen beschuldigd van overtreding budgetcap: vraagteken boven WK-titel 2024'

  • 27 oktober
 Russell wil rol van betekenis gaan spelen in GP van de VS:
100.000+ views

Russell wil rol van betekenis gaan spelen in GP van de VS: "Niet veel mensen proberen dat bij Max"

  • 19 oktober
 'F1-teams worstelen met remmen voor volgend seizoen'
100.000+ views

'F1-teams worstelen met remmen voor volgend seizoen'

  • 10 oktober
 Kravitz krijgt vermeende straf Norris van Red Bull te horen:
75.000+ views

Kravitz krijgt vermeende straf Norris van Red Bull te horen: "Geldt tot het einde van het seizoen"

  • 19 oktober
 F1 Driver Of The Day 2025: Bearman dankzij uitstekende race in Mexico gekozen door fans
75.000+ views

F1 Driver Of The Day 2025: Bearman dankzij uitstekende race in Mexico gekozen door fans

  • 27 oktober

F1 standen

Ontdek het op Google Play
x