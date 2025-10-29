Andrea Stella heeft in een interview met Motorsport.com toegelicht hoe Oscar Piastri tijdens de Grand Prix van Mexico belangrijke lessen heeft geleerd die hem helpen om een completere coureur te worden. De race in Mexico bood de jonge Australiër een kans om zijn rijstijl aan te passen aan de unieke omstandigheden van het Autódromo Hermanos Rodríguez.

Het weekend begon uitdagend voor Piastri, die zich als achtste kwalificeerde en uiteindelijk als vijfde over de streep kwam. De kwalificatie bleek een mysterie voor de jonge coureur, die aangaf dat er iets anders nodig was dan in de voorgaande negentien races. Stella legt uit dat het team samen met Piastri de data, feedback en video’s heeft geanalyseerd om te begrijpen hoe de auto moet worden bestuurd in de speciale omstandigheden met weinig grip in Mexico. “Na de kwalificatie hebben we uitgebreid met Oscar gekeken naar de data, feedback en video's, en ik denk dat we belangrijke informatie hebben gehaald over hoe de auto moet worden gereden in deze speciale omstandigheden met weinig grip die we hier in Mexico tegenkomen.”

Artikel gaat verder onder video

Glijden gebruiken om tijd te winnen

De McLaren-teambaas licht toe dat de omstandigheden in Mexico vergelijkbaar zijn met die in Austin, waar de auto op een manier moet worden bestuurd die gebruikmaakt van glijden om tijd te winnen. “In zekere zin, zoals we zeiden, lijken de omstandigheden een beetje op die in Austin. Het lijkt erop dat je de auto op een manier moet besturen die zich aanpast aan het feit dat de auto veel kan glijden en dat glijden kan gebruiken om rondetijd te maken. Dit is niet noodzakelijkerwijs de manier waarop Oscar van nature denkt tijd te winnen.” Hoewel dit verre van de natuurlijke rijstijl van de jonge Australiër is, heeft het team een aantal aanpassingen aan de auto en de rijstijl van Piastri geïdentificeerd. “We hebben een paar dingen geïdentificeerd die we met de auto konden doen en een paar dingen die hij kon aanpassen in zijn rijstijl.” Stella benadrukt dat het essentieel is om te leren hoe de auto in dergelijke omstandigheden moet worden bestuurd.

Trots op zijn race

Stella is trots op de aanpassingen die Piastri tussen zaterdag en zondag heeft gemaakt. Hoewel hij niet volledig kon profiteren van zijn verbeterde snelheid door het verkeer op de baan, merkte ze op dat zijn racepace aanzienlijk beter was dan tijdens de kwalificatie. “We zagen in de race dat hij dit toepaste.” Ze benadrukte verder: “Hij had zeker een competitievere pace dan zaterdag. Het is jammer dat hij niet in staat was om deze pace volledig te benutten, omdat we niet de juiste manier konden vinden om hem uit het verkeer te krijgen. Hij heeft de hele race naar de versnellingsbak van de auto voor hem gekeken.” De ervaringen uit deze race zijn cruciaal voor Piastri’s verdere ontwikkeling als een completere Formule 1-coureur, waarbij elke les telt voor de komende uitdagingen.

Compleetste versie van een F1-coureur worden

Stella concludeert dat het essentieel is dat Piastri dit soort ervaringen opdoet, zodat het team voortdurend nieuwe tools aan de gereedschapskist kan toevoegen. “Hoewel Piastri er zelf niet gelukkig van zal zijn geworden, is het volgens Stella 'belangrijk' dat hij dit soort ervaringen opdoet waarin het team 'nieuwe tools aan de gereedschapskist toevoegt'.” Volgens haar is dit de manier waarop hij de compleetste versie van een Formule 1-coureur wordt: “Dat is de manier waarop je de compleetste versie van een Formule 1-coureur wordt.” Bovendien wijst ze erop dat het team klaar moet zijn voor alle situaties die kunnen optreden. “We moeten klaar zijn voor al deze situaties, maar ik denk dat Oscar trots en blij mag zijn met zijn race.” De ervaringen in Mexico vormen een stevige basis voor de uitdagingen die de resterende races van het seizoen nog zullen brengen.

Gerelateerd