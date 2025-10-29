Laurent Mekies heeft onthuld of hij als teambaas van Red Bull Racing al weet waarom de auto van Max Verstappen in Mexico ineens zoveel langzamer was dan die van McLaren met Lando Norris en Oscar Piastri.

Verstappen werd door een goede strategie uiteindelijk derde in Mexico, maar was qua race pace bijna een halve seconde per rondje langzamer dan winnaar Norris. Ook Piastri, die vijfde werd, was sneller. Dit terwijl Red Bull bezig was aan een goede reeks die begon in Zandvoort en daarna ook in Monza, Bakoe, Singapore en Austin werd doorgetrokken. In Mexico was dit dus even niet het geval.

Mekies zoekt met Red Bull nog naar antwoorden

Tegenover Motorsport.com stelt Mekies dat Red Bull er nog niet helemaal achter is waarom het in Mexico zoveel langzamer was dan McLaren. "Eerlijk gezegd weten we het op dit moment nog niet. Er is niets dat direct in die richting wijst, maar feit is wel dat we minder competitief waren. Dat begrijpen is cruciaal voor Brazilië en de races die daarna nog komen. Hebben we onze blik nu vooral op dat aspect [de koeling] gericht? Nee. Maar tegelijkertijd weten we ook nog niet wat de grote achterstand op Lando wel veroorzaakte."

