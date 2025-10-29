Mekies met Red Bull zoekende naar probleem in Mexico: 'Dat begrijpen is cruciaal'
Mekies met Red Bull zoekende naar probleem in Mexico: 'Dat begrijpen is cruciaal'
Laurent Mekies heeft onthuld of hij als teambaas van Red Bull Racing al weet waarom de auto van Max Verstappen in Mexico ineens zoveel langzamer was dan die van McLaren met Lando Norris en Oscar Piastri.
Verstappen werd door een goede strategie uiteindelijk derde in Mexico, maar was qua race pace bijna een halve seconde per rondje langzamer dan winnaar Norris. Ook Piastri, die vijfde werd, was sneller. Dit terwijl Red Bull bezig was aan een goede reeks die begon in Zandvoort en daarna ook in Monza, Bakoe, Singapore en Austin werd doorgetrokken. In Mexico was dit dus even niet het geval.
Mekies zoekt met Red Bull nog naar antwoorden
Tegenover Motorsport.com stelt Mekies dat Red Bull er nog niet helemaal achter is waarom het in Mexico zoveel langzamer was dan McLaren. "Eerlijk gezegd weten we het op dit moment nog niet. Er is niets dat direct in die richting wijst, maar feit is wel dat we minder competitief waren. Dat begrijpen is cruciaal voor Brazilië en de races die daarna nog komen. Hebben we onze blik nu vooral op dat aspect [de koeling] gericht? Nee. Maar tegelijkertijd weten we ook nog niet wat de grote achterstand op Lando wel veroorzaakte."
Gerelateerd
Net binnen
Russell schold Verstappen uit, FIA benoemt Russische topman | GPFans Recap
- Gisteren 21:44
'Alpine gaat in 2026 door met Colapinto: Briatore trekt twijfels in'
- Gisteren 21:14
VVD-lijsttrekker Yeşilgöz had Dutch GP graag behouden: 'Als je dat geluid hoort'
- Gisteren 20:53
- 2
Pérez: 'Red Bull stemde auto volledig af op Verstappen'
- Gisteren 20:16
- 5
Mexicaanse autosportbond legt schuld voor bijna-aanrijding met marshals bij Lawson
- Gisteren 19:44
- 3
VIDEO | Mekies begrijpt trage Red Bull niet, Verstappen sceptisch over wereldtitel | GPFans Recap
- Gisteren 18:59
Veel gelezen
'McLaren overschreed budgetcap', meerdere coureurs pleiten voor straf Verstappen | GPFans Recap
- 27 oktober
'Red Bull-rivalen beschuldigd van overtreding budgetcap: vraagteken boven WK-titel 2024'
- 27 oktober
Russell wil rol van betekenis gaan spelen in GP van de VS: "Niet veel mensen proberen dat bij Max"
- 19 oktober
'F1-teams worstelen met remmen voor volgend seizoen'
- 10 oktober
Kravitz krijgt vermeende straf Norris van Red Bull te horen: "Geldt tot het einde van het seizoen"
- 19 oktober
F1 Driver Of The Day 2025: Bearman dankzij uitstekende race in Mexico gekozen door fans
- 27 oktober