De Grand Prix van Mexico-Stad op zondagavond leverde één van de mooiste races van het jaar op, met Lando Norris als grote winnaar. Ook Max Verstappen en Oliver Bearman waren briljant. Na afloop viel er voor de fans meer dan genoeg na te bespreken over de heerlijke race.

Het werd een race om niet snel te vergeten in Mexico. Er was boardradio-drama, drukte in de kamer van de wedstrijdleiding, actie op de baan en een zeer spannend slot met verschillende tactieken. Uiteindelijk mocht het na een kleine anticlimax met de virtual safety car niet baten voor Verstappen en kon hij geen échte poging meer wagen om Leclerc in te halen. Terwijl Norris de race won, kon Bearman zijn beste race uit zijn loopbaan rijden en naar P4 gaan in zijn Haas. Na afloop viel er vanzelfsprekend een hoop na te bespreken en dat werd op X dan ook veelvuldig gedaan.

Artikel gaat verder onder video

sus VSC that, Sainz car was behind a wall 🤔 — eddievf.bsky.social (@eddievf) October 26, 2025

verstappen robbed from this championship like lewis in 2021 😭 — Dimitrios Paolo (@dimitriospaolo) October 26, 2025

Oliver Bearman qualified P10, overtook Max, defended Russell, Antonelli & Piastri



Finished in P4, simply talented pic.twitter.com/LuzCyIUuHe — Yonan (@defimhamad) October 26, 2025

McLaren gave him a spaceship today, not a car 🫵🏻😭 — MinersVerse (@MinersVerse) October 26, 2025

FIA worried about the marketability and viewership of the sport just to ruin the best finish we've had to a race since Hungary or possibly all year 🙃 — Solarr (@SolarrBoop) October 26, 2025

pic.twitter.com/hPxTVBN0eb — L A I T H (@Laith_ziod) October 26, 2025

Nice of the FIA to ruin the end of the race. Completely screwed Verstappen and Piastri 🙄 — Ignition Australia (@Ignition_AU) October 26, 2025

