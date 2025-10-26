close global

Leclerc during practice in Mexico

Leclerc bewust van gelukje: 'Safety car heeft mij gered tegenover Verstappen'

Leclerc bewust van gelukje: 'Safety car heeft mij gered tegenover Verstappen'

Brian Van Hinthum
Leclerc during practice in Mexico

Charles Leclerc moest in het tweede gedeelte van de Grand Prix van Mexico-Stad continue in zijn spiegels kijken voor Max Verstappen, maar kende een gelukje met de virtual safety car aan het einde van de wedstrijd. De Monegask prijst zich gelukkig en is blij met het resultaat.

Leclerc kende lange tijd geen vuiltje aan de lucht in Mexico, maar zag het allemaal toch vrij penibel worden in het restant van de race. Verstappen - gewapend met de softs - gooide alles in de strijd om de Monegask nog in te halen voor het vallen van de vlag. Het werd uiteindelijk één grote anticlimax: omdat Sainz zijn auto moest parkeren, werd de virtual safety car in het leven geroepen, waardoor de briljante tactiek en race van Verstappen niet de gedroomde kers op de taart kreeg. Dit tot opluchting van Leclerc, die dus als P2 mee mocht naar het podium.

Dé virtual safety car

Na afloop van de race is hij opgelucht: "Ik ben ontzettend blij met dit weekend. Vorig weekend was ook geweldig voor ons, maar opnieuw op het podium staan is een mooie verrassing. Ik vind het geweldig om op dit prachtige podium te staan." Met name de plotselinge virtual safety car kwam hem behoorlijk goed uit: "Ik was behoorlijk blij met de [virtual] safety car. Mijn banden waren compleet naar de haaien. Het was zwaar, maar ik denk dat de safety car mij heeft gered aan het einde."

