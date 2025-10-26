Leclerc bewust van gelukje: 'Safety car heeft mij gered tegenover Verstappen'
Leclerc bewust van gelukje: 'Safety car heeft mij gered tegenover Verstappen'
Charles Leclerc moest in het tweede gedeelte van de Grand Prix van Mexico-Stad continue in zijn spiegels kijken voor Max Verstappen, maar kende een gelukje met de virtual safety car aan het einde van de wedstrijd. De Monegask prijst zich gelukkig en is blij met het resultaat.
Leclerc kende lange tijd geen vuiltje aan de lucht in Mexico, maar zag het allemaal toch vrij penibel worden in het restant van de race. Verstappen - gewapend met de softs - gooide alles in de strijd om de Monegask nog in te halen voor het vallen van de vlag. Het werd uiteindelijk één grote anticlimax: omdat Sainz zijn auto moest parkeren, werd de virtual safety car in het leven geroepen, waardoor de briljante tactiek en race van Verstappen niet de gedroomde kers op de taart kreeg. Dit tot opluchting van Leclerc, die dus als P2 mee mocht naar het podium.
Dé virtual safety car
Na afloop van de race is hij opgelucht: "Ik ben ontzettend blij met dit weekend. Vorig weekend was ook geweldig voor ons, maar opnieuw op het podium staan is een mooie verrassing. Ik vind het geweldig om op dit prachtige podium te staan." Met name de plotselinge virtual safety car kwam hem behoorlijk goed uit: "Ik was behoorlijk blij met de [virtual] safety car. Mijn banden waren compleet naar de haaien. Het was zwaar, maar ik denk dat de safety car mij heeft gered aan het einde."
Gerelateerd
Net binnen
Marko durfde als enige weddenschap aan voor podium Verstappen: 'Alleen ik was positief'
- 29 minuten geleden
- 1
Na gevecht in fanzone gingen Mexicaanse F1-fans ook op de vuist op tribunes tijdens race
- 55 minuten geleden
Verstappen kon crash nog net vermijden dankzij les van papa Jos: "Rallyen met hem geoefend"
- 1 uur geleden
Alonso valt in Mexico voor vijfde keer uit: remproblemen lijken de boosdoener
- 1 uur geleden
VIDEO | Russell stoort zich aan FIA en had straf Verstappen willen zien
- 2 uur geleden
- 7
Leclerc had boodschap voor stewards na 'overtreding' Verstappen: "Dat kan niet anders"
- 2 uur geleden
- 7
Veel gelezen
Russell wil rol van betekenis gaan spelen in GP van de VS: "Niet veel mensen proberen dat bij Max"
- 19 oktober
'F1-teams worstelen met remmen voor volgend seizoen'
- 10 oktober
Kravitz krijgt vermeende straf Norris van Red Bull te horen: "Geldt tot het einde van het seizoen"
- 19 oktober
F1 Driver Of The Day 2025: Bearman dankzij uitstekende race in Mexico gekozen door fans
- Vandaag 09:24
Is Verstappen wel of niet afgereisd naar Austin voor de Grand Prix van de Verenigde Staten?
- 16 oktober
Nico Hülkenberg reageert op startcrash in Austin: 'Ik kon geen kant op'
- 19 oktober