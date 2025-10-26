Norris wint briljante race in Mexico-Stad: Verstappen en Bearman kronen zich tot helden

De Grand Prix van Mexico-Stad beloofde wederom een sleutelrace te worden in de steeds intenser wordende titelstrijd in de koningsklasse. Dat was ook te zien in Midden-Amerika. Na een briljante en zenuwslopende race pakte Lando Norris de overwinning, terwijl Max Verstappen een toch enigszins onverwacht podium wist te pakken.

Norris bleek voorlopig dit weekend in bloedvorm en gaf de volledige concurrentie het nakijken in de kwalificatie. De Brit parkeerde zijn McLaren op pole position en was ruim zes tienden sneller dan teammaat Oscar Piastri. Norris werd op de eerste startrij vergezeld door Charles Leclerc. Lewis Hamilton ving de race aan vanaf de derde plaats, met naast zich George Russell. Max Verstappen kwalificeerde zich als vijfde. Kimi Antonelli begon als zesde en positioneert zich naast de viervoudig wereldkampioen. Het was dus een garantie voor spektakel met een startopstelling om van te smullen.

Genoeg gebeurd bij de start

Om 21:00 uur doofden de lichten onder droge omstandigheden op het Autódromo Hermanos Rodríguez en het was duidelijk dat er het nodige aan gelegen was bij deze start. Vlak na de start leken vier coureurs naast elkaar de eerste bocht in te gaan. Verstappen zat uiteindelijk net op de verkeerde plek op het verkeerde moment, waardoor de Nederlander het hazenpad moest kiezen en over het gras ging in de eerste bocht om een crash te voorkomen. Hij kwam uiteindelijk weer als derde de baan terug op, maar leek zijn plek terug te geven aan Lewis Hamilton.

Niet alleen Hamilton hoopte de plek van Verstappen terug te krijgen. Achter de Red Bull-rijder zat ook George Russell te koken van woede in zijn bolide, daar Verstappen de plek niet teruggaf en de wedstrijdleiding ook niet besloot om de situatie te bekijken. Even later speelde Verstappen opnieuw de hoofdrol in een gevecht op de baan. Hij kreeg het aan de stok met Hamilton, die een actie probeerde op Verstappen, maar rechtdoor schoot en dus ook noodgedwongen over het gras moest. Tot overmaat van ramp kreeg Verstappen ook nog eens Oliver Bearman op zijn neus, die zijn kans schoon zag en met veel lef naar P4 ging. Ondertussen reed Norris vrolijk weg bij de concurrentie.

LAP 6/71



VERSTAPPEN SIDE-BY-SIDE WITH HAMILTON! The Red Bull driver then takes to the grass, and so does the Ferrari further around the lap 😱



And then Bearman passes Verstappen! 👀#F1 #MexicoGP pic.twitter.com/RD237ptrjL — Formula 1 (@F1) October 26, 2025

Opvallende tactiek Verstappen

Even later kreeg Hamilton een flinke tik te verwerken. De Ferrari-rijder, op dat moment comfortabel rijdend op de derde plek, kreeg tien seconden straf voor zijn ritje buiten de baan, waardoor zijn podiumplek ineens in gevaar kon gaan komen. Dit tot grote ontzetting van de zevenvoudig wereldkampioen, die zich liet gaan op de boardradio. Het kamertje van de wedstrijdleiding had het er overigens maar druk mee, want het moment van Verstappen bij de start werd ook nog plotseling onder de loep genomen. De Limburger kwam er echter mee weg en kon zijn tocht zonder problemen vervolgen. Inmiddels werd ook duidelijk dat Verstappen op een andere strategie zat dan het gros van het veld. Het plan was om zo lang mogelijk door te rijden op de mediums, om zo laat mogelijk naar de softs te gaan en zo in de slotfase wat aan te kunnen richten.

Terwijl Fernando Alonso en Nico Hülkenberg ondertussen hun Waterloo vroegtijdig vonden in Mexico-Stad, was het voor Verstappen in rondje 38 dan toch al tijd voor zijn pitstop, waarbij de sotfts eronder geschroefd werden. De Nederlander kwam op P8 terug de baan op, waardoor er nog een hoop werk aan de winkel zou zijn in het restant van de race. Ondertussen verloor Russell op de Mercedes-radio totaal zijn kalmte. Hij zat al enige tijd vast achter Kimi Antonelli, terwijl ook Piastri kwam aanstormen bij het Mercedes-duo. De Brit sommeerde het team hem voorbij de Italiaan te laten, met de voorwaarde zijn plek terug te geven als hij niet voorbij Bearman op P3 zou komen. Na een lang en vurig gesprek, besloten de Zilverpijlen alsnog toe te geven aan de avances van hun kopman.

Verstappen zet alles op alles en komt nét tekort

Na enkele ronden begonnen de softs van Verstappen op stoom te komen. De Nederlander wist vrij snel het gat naar Hamilton te verkleinen en in rondje 48 maakte hij een mooie actie op de Brit. Even later dook Hamilton, net als Piastri en Antonelli de pits in om nieuw rubber te halen. Ook Bearman en Russell volgden één rondje later, waardoor Verstappen met zijn softs ineens op de derde plek te vinden was. Bij het team van Red Bull leken ze dus fantastisch werk gedaan te hebben met de tactiek en men focuste in het restant van de race zelfs het vizier op Leclerc, die op de tweede plek reed. Even later kreeg Carlos Sainz een drive through penalty wegens een snelheidsovertreding in de pitstraat. Een opvallende straf, daar de overtreding kwam door een kapotte pit limiter.

In het restant van de race zou de spanning om de tweede plek groter en groter worden. Terwijl Piastri voorbij Russell was gekomen en dus weer een plekje opschoof, probeerde Verstappen in de slotfase nog om in de buurt van Leclerc - en dus drie extra punten - te komen. Ook Piastri vergrootte de druk op de briljant rijdende Bearman op P4 tot ongekende hoogte. Het werd uiteindelijk één grote anticlimax: omdat Sainz zijn auto moest parkeren, werd de virtual safety car in het leven geroepen, waardoor de briljante tactiek en race van Verstappen niet de gedroomde kers op de taart kreeg. Norris pakte dus de Grand Prix van Mexico-Stad, Leclerc en Verstappen vergezellen hem naar het podium. Grote verrassing van de dag: Bearman op P4, vóór Piastri en de Mercedessen.

