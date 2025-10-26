De Grand Prix van Mexico gaat vanavond om 21:00 uur van start. Twee kilometer boven zeeniveau is het vooralsnog Lando Norris die het weekend domineert. Kan hij zijn pole position omzetten in de overwinning?

Lando Norris is dit weekend in bloedvorm en gaf de volledige concurrentie het nakijken in de kwalificatie. De Brit parkeerde zijn McLaren op pole position en was ruim zes tienden sneller dan teammaat Oscar Piastri. Norris wordt op de eerste startrij vergezeld door Charles Leclerc. Lewis Hamilton vangt de race aan vanaf de derde plaats, met naast zich George Russell. Max Verstappen kwalificeerde zich als vijfde. Kimi Antonelli start als zesde en positioneert zich naast de viervoudig wereldkampioen.

Piastri profiteert van gridstraf

Oscar Piastri kwalificeerde zich slechts als achtste, maar profiteert van een gridstraf voor Carlos Sainz. De McLaren-coureur mag zodoende als zevende starten. De top tien wordt gecompleteerd door Isack Hadjar, Oliver Bearman en Yuki Tsunoda. Esteban Ocon trapt het linkerrijtje af, gevolgd door Sainz, Nico Hülkenberg, Fernando Alonso, Liam Lawson, Gabriel Bortoleto, Alexander Albon, Pierre Gasly, Lance Stroll en Franco Colpainto.

Definitieve startopstelling Grand Prix van Mexico

