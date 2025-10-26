Oscar Piastri begrijpt het gat niet: 'Het is een mysterie' | GPFans Raceday

Oscar Piastri had na de kwalificatie in Mexico behoorlijk veel vragen over zijn prestaties, die waren namelijk niet best. Hij behaalde de achtste tijd, maar door een klein mazzeltje, vanwege de gridstraf van Carlos Sainz, start hij vanaf de zevende plek. Het verschil met teamgenoot Lando Norris was ruim een halve seconde en Piastri kan dat niet verklaren. Bekijk hieronder de nieuwe GPFans Raceday.

