Jan Bolscher

Zaterdag 29 april 2023 21:15

De sprintrace in Bakoe is achter de rug. Ondanks dat er voor een sprintrace aanzienlijk minder punten worden uitgedeeld dan bij een Grand Prix, is er het een en ander veranderd in de ranglijst.

Sergio Pérez schreef de eerste sprint van 2023 op zijn naam en kreeg zodoende acht WK-punten toegedeeld. Charles Leclerc kwam als tweede binnen en liet daarmee zeven broodnodige punten bijschrijven, gevolgd door Max Verstappen (6 punten), George Russell (5 punten), Carlos Sainz (4 punten), Fernando Alonso (3 punten), Lewis Hamilton (2 punten) en Lance Stroll (1 punt). Leclerc is hiermee naar de achtste plaats in het kampioenschap gestegen, terwijl Pérez het gat naar Verstappen heeft verkleind tot dertien punten. Bekijk de volledige tussenstanden hieronder.

1. Max Verstappen 75 punten 2. Sergio Pérez 62 punten 3. Fernando Alonso 48 punten 4. Lewis Hamilton 40 punten 5. Carlos Sainz 24 punten 6. George Russell 23 punten 7. Lance Stroll 20 punten 8. Charles Leclerc 13 punten 9. Lando Norris 8 punten 10. Nico Hülkenberg 6 punten 11. Valtteri Bottas 4 punten 12. Esteban Ocon 4 punten 13. Oscar Piastri 4 punten 14. Pierre Gasly 4 punten 15. Zhou Guanyu 2 punten 16. Yuki Tsunoda 1 punt 17. Kevin Magnussen 1 punt 18. Alexander Albon 1 punt 19. Logan Sargeant 0 punten 20. Nyck De Vries 0 punten

Constructeursklassement