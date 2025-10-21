close global

christian horner, fred vasseur, lewis hamilton, charles leclerc, ferrari, graphic

VIDEO | 'Horner is volgend jaar terug in de Formule 1' | GPFans Raceteam

VIDEO | 'Horner is volgend jaar terug in de Formule 1' | GPFans Raceteam

Vincent Bruins
christian horner, fred vasseur, lewis hamilton, charles leclerc, ferrari, graphic

In GPFans Raceteam nemen we je iedere maandag na een Formule 1-Grand Prix rond 19:00 mee met alles wat er is gebeurd tijdens het raceweekend. Van scherpe analyses tot het laatste nieuws – je hoort het hier.

In deze aflevering hoor je GPFans-presentator Sebastiaan Kissing en redacteur Jan Bolscher. Vanzelfsprekend gaat het over de Grand Prix van de Verenigde Staten én de nasleep van die race.

Luister hier de volledige podcast.

