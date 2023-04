Hoe laat begint vandaag de Grand Prix van Azerbeidzjan?

Jan Bolscher

Zondag 30 april 2023 07:58

De Grand Prix van Azerbeidzjan gaat vanmiddag om 13:00 uur Nederlandse tijd van start. Charles Leclerc vangt de race aan vanaf pole position en wordt op de eerste startrij geflankeerd door Max Verstappen.

De vierde ronde van het Formule 1-seizoen 2023 wordt verreden in de straten van Bakoe. Het Baku City Circuit voert de coureurs over 6,003 kilometer asfalt en telt in totaal twintig bochten. De Grand Prix wordt vanmiddag over 51 ronden verreden. Het baanrecord qua snelste raceronde staat nog altijd op naam van Charles Leclerc. De Monegask zette in 2019 een 1:43.009 op het bord, een tijd die nog altijd niet is verbeterd. Azerbeidzjan staat sinds 2016 op de Formule 1-kalender, al werd de eerste editie nog verreden onder de naam de Grand Prix van Europa.

Startopstelling Grand Prix van Azerbeidzjan

Vanwege het experimentele sprintweekendformat werd de kwalificatie voor de Grand Prix afgelopen vrijdag al verreden. Leclerc ontpopte zich hier tot grote verrassing door zowel Max Verstappen als Sergio Pérez af te troeven in de strijd om pole position. De Monegask zette in Q3 een 1.40.203 op het bord en was daarmee een kleine twee tienden sneller dan de Nederlander. Pérez vangt de race aan vanaf de derde stek, gevolgd door Carlos Sainz, Lewis Hamilton en Fernando Alonso.

Starttijd Grand Prix van Azerbeidzjan

Op de vierde startrij zien we ook twee verrassingen terug: Lando Norris en Yuki Tsunoda verreden beiden een uitstekende kwalificatie. Lance Stroll en Oscar Piastri completeren de top tien, gevolgd door George Russell, Esteban Ocon, Alexander Albon, Valtteri Bottas, Logan Sargeant, Zhou Guanyu, Nico Hülkenberg, Kevin Magnussen, Pierre Gasly en Nyck de Vries. Zoals gezegd gaat de Grand Prix van Azerbeidzjan vanmiddag om 13:00 uur Nederlandse tijd van start.

Volledige startopstelling

1. Charles Leclerc - Ferrari

2. Max Verstappen - Red Bull Racing

3. Sergio Pérez - Red Bull Racing

4. Carlos Sainz - Ferrari

5. Lewis Hamilton - Mercedes

6. Fernando Alonso - Aston Martin

7. Lando Norris - McLaren

8. Yuki Tsunoda - AlphaTauri

9. Lance Stroll - Aston Martin

10. Oscar Piastri - McLaren

11. George Russell - Mercedes

12. Esteban Ocon - Alpine

13. Alexander Albon - Williams

14. Valtteri Bottas - Alfa Romeo

15. Logan Sargeant - Williams

16. Zhou Guanyu - Alfa Romeo

17. Nico Hülkenberg - Haas

18. Kevin Magnussen - Haas

19. Pierre Gasly - Alpine

20. Nyck de Vries - AlphaTauri