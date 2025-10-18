Bearman ontspringt de dans: geen strafpunten en raceban uitgedeeld na sprint
Oliver Bearman moet op zijn tellen passen in de Formule 1. De Britse coureur is nog maar twee strafpunten verwijderd van een raceban en moest dus billenknijpen na afloop van de sprintrace in Austin.
Het huidige strafpuntensysteem in de Formule 1 werkt als volgt: wanneer een coureur binnen twaalf maanden twaalf strafpunten op zijn racelicentie bij elkaar rijdt, wordt hij geschorst voor de eerstvolgende wedstrijd. Twaalf maanden nadat een strafpunt is opgelopen, komt deze weer te vervallen. Strafpunten worden uitgedeeld aan de hand van overtredingen en gaan vaak samen met andere penalty's zoals een tijdstraf of een gridstraf. De FIA heeft de wedstrijdleiding in 2023 geïnstrueerd iets minder gretig te zijn met het uitdelen van strafpunten. De afgelopen jaren werden deze bijvoorbeeld ook uitgedeeld als een coureur te vaak wijd ging, waardoor meerdere coureurs op een gegeven moment in de buurt van een schorsing zaten.
Geen strafpunten
Nu komt dat wat minder snel voor, al hing bijvoorbeeld Max Verstappen enige tijd geleden wel aan een zijden draadje. Hetzelfde geldt voor Bearman, die al op tien strafpunten op zijn licentie staat. De Britse coureur kan zich dus geen misstap permitteren. Het was dan ook billenknijpen de afgelopen uren voor de Haas-coureur. Hij kreeg in de sprintrace tien seconden straf aan zijn broek na zijn gevecht met Andrea Kimi Antonelli. Mocht de wedstrijdleiding ook beslist hebben dat hij twee strafpunten er bovenop zou krijgen, had hij de volgende race in Mexico gemist. Dat blijkt nu echter niet het geval: de wedstrijdleiding is coulant en kent geen strafpunten toe aan de Brit.
