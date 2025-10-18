Om klokslag 19:00 uur maken de coureurs zich op voor de sprintrace op het Circuit of the Americas. Max Verstappen heeft zich daarvoor op de beste positie weten te plaatsen, want vrijdagnacht wist hij de sprintpole te verzilveren. Lando Norris start naast de Nederlander op de eerste startrij.

Klassementsleider Oscar Piastri vertrekt straks vanaf P3 en gaf bijna vier tienden toe op de tijd van het duo voor hem. Nico Hülkenberg is de grote verrassing en zal vertrekken vanaf P4, voor de neus van George Russell. Fernando Alonso zal vanaf de zesde stek op punten jagen en Carlos Sainz is op P7 de beste Williams-coureur. Lewis Hamilton is dat namens Ferrari op P8 en Alexander Albon vangt de sprintrace aan vanaf P9. Charles Leclerc sluit de top tien af, eveneens namens Ferrari.

Dit is de definitieve startopstelling voor de Sprint in de Verenigde Staten

Kimi Antonelli strandde tijdens de sprintkwalificatie in SQ2 en start straks vanaf P11. Isack Hadjar was zeer ontevreden over het vele verkeer in de kwalificatie en zal vanaf de twaalfde stek plekken goed moeten maken. Pierre Gasly doet dat vanaf P13, voor Lance Stroll, die niet verder kwam dan P14. Liam Lawson begint de wedstrijd vanaf de vijftiende stek, voor Oliver Bearman en Franco Colapinto kwam niet verder dan de zeventiende tijd. Yuki Tsunoda werd slachtoffer van oponthoud in de pitstraat: hij kwam te laat over de streep en kon zijn tijd niet meer verbeteren. Hij begint dus aan een inhaalrace vanaf P18, voor de neus van Esteban Ocon. Gabriel Bortoleto vult namens Kick Sauber de laatste plek op.

Dit is de definitieve startopstelling voor de Sprint in de Verenigde Staten🇺🇸 pic.twitter.com/pku3ShqqWn — GPFans NL (@GPFansNL) October 18, 2025

