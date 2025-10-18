close global

Welcome to GPFans

CHOOSE YOUR COUNTRY

  • NL
  • GB
  • IT
  • ES-MX
  • US
  • NL

Ben je een F1 fan? Volg GPFans.

Editie

NL GB IT ES-MX US
﻿
Max Verstappen, generic, 2025, USGP

Dit is de definitieve startopstelling voor de Sprint in de Verenigde Staten

Dit is de definitieve startopstelling voor de Sprint in de Verenigde Staten

Remy Ramjiawan
Max Verstappen, generic, 2025, USGP

Om klokslag 19:00 uur maken de coureurs zich op voor de sprintrace op het Circuit of the Americas. Max Verstappen heeft zich daarvoor op de beste positie weten te plaatsen, want vrijdagnacht wist hij de sprintpole te verzilveren. Lando Norris start naast de Nederlander op de eerste startrij.

Klassementsleider Oscar Piastri vertrekt straks vanaf P3 en gaf bijna vier tienden toe op de tijd van het duo voor hem. Nico Hülkenberg is de grote verrassing en zal vertrekken vanaf P4, voor de neus van George Russell. Fernando Alonso zal vanaf de zesde stek op punten jagen en Carlos Sainz is op P7 de beste Williams-coureur. Lewis Hamilton is dat namens Ferrari op P8 en Alexander Albon vangt de sprintrace aan vanaf P9. Charles Leclerc sluit de top tien af, eveneens namens Ferrari.

Dit is de definitieve startopstelling voor de Sprint in de Verenigde Staten

Kimi Antonelli strandde tijdens de sprintkwalificatie in SQ2 en start straks vanaf P11. Isack Hadjar was zeer ontevreden over het vele verkeer in de kwalificatie en zal vanaf de twaalfde stek plekken goed moeten maken. Pierre Gasly doet dat vanaf P13, voor Lance Stroll, die niet verder kwam dan P14. Liam Lawson begint de wedstrijd vanaf de vijftiende stek, voor Oliver Bearman en Franco Colapinto kwam niet verder dan de zeventiende tijd. Yuki Tsunoda werd slachtoffer van oponthoud in de pitstraat: hij kwam te laat over de streep en kon zijn tijd niet meer verbeteren. Hij begint dus aan een inhaalrace vanaf P18, voor de neus van Esteban Ocon. Gabriel Bortoleto vult namens Kick Sauber de laatste plek op.

Gerelateerd

Verenigde Staten Grand Prix van de Verenigde Staten Austin F1 Grand Prix van de Verenigde Staten
Verhoog de spanning tijdens de Grand Prix van Verenigde Staten met TOTO

Verhoog de spanning tijdens de Grand Prix van Verenigde Staten met TOTO

  • Advertorial
  • Adv.

Net binnen

Verstappen wint Sprint in Austin en slaat grote slag na gigantisch drama voor McLaren
F1 Sprint Austin

Verstappen wint Sprint in Austin en slaat grote slag na gigantisch drama voor McLaren

  • 5 minuten geleden
  • 1
 LIVE | Sprintrace Grand Prix van de Verenigde Staten: mis niks in ons liveblog
Liveblog

LIVE | Sprintrace Grand Prix van de Verenigde Staten: mis niks in ons liveblog

  • 1 uur geleden
  • 4
 Chaos in Austin: Norris en Piastri crashen met elkaar en vallen uit
McLarens

Chaos in Austin: Norris en Piastri crashen met elkaar en vallen uit

  • 31 minuten geleden
  • 3
 'Verstappen moet tijdens VT1 in Mexico plaatsmaken voor Lindblad'
Arvid Lindblad

'Verstappen moet tijdens VT1 in Mexico plaatsmaken voor Lindblad'

  • 1 uur geleden
Dit is de definitieve startopstelling voor de Sprint in de Verenigde Staten
Sprint

Dit is de definitieve startopstelling voor de Sprint in de Verenigde Staten

  • 1 uur geleden
Red Bull biedt excuses aan bij Yuki Tsunoda: 'We zaten ernaast
Red Bull

Red Bull biedt excuses aan bij Yuki Tsunoda: 'We zaten ernaast"

  • 1 uur geleden
Meer nieuws

Veel gelezen

Nürburgring-collega lovend over houding Verstappen:
100.000+ views

Nürburgring-collega lovend over houding Verstappen: "Hij kon alleen maar verliezen"

  • 30 september
 'F1-teams worstelen met remmen voor volgend seizoen'
100.000+ views

'F1-teams worstelen met remmen voor volgend seizoen'

  • 10 oktober
 Stand constructeurs: McLaren kampioen, Mercedes slaat gat naar Red Bull en Ferrari
75.000+ views

Stand constructeurs: McLaren kampioen, Mercedes slaat gat naar Red Bull en Ferrari

  • 6 oktober
 F1 Driver Of The Day 2025: Alonso pakt verrassende winst
75.000+ views

F1 Driver Of The Day 2025: Alonso pakt verrassende winst

  • 6 oktober
 Nürburgring-coureur slaat terug na kritiek op licentieproces Verstappen:
50.000+ views

Nürburgring-coureur slaat terug na kritiek op licentieproces Verstappen: "Mijn hemel..."

  • 1 oktober
 Schoonzus en schoonmoeder Max Verstappen betrokken bij auto-ongeluk
50.000+ views

Schoonzus en schoonmoeder Max Verstappen betrokken bij auto-ongeluk

  • 9 oktober

F1 standen

Ontdek het op Google Play
x