Leclerc pakt pole position tijdens allereerste Sprint Shootout in Azerbeidzjan

Remy Ramjiawan

Zaterdag 29 april 2023 11:24 - Laatste update: 11:26

Charles Leclerc heeft de allereerste pole position weten te pakken tijdens de sprint shootout in Azerbeidzjan. Sergio Pérez kon zijn Red Bull op P2 nestelen en Max Verstappen wist uiteindelijk niet verder te komen dan de derde positie.

De zaterdag tijdens het raceweekend in Azerbeidzjan staat in het teken van de sprintrace. Daarvoor moest eerst worden gekwalificeerd en de beleidsbepalers hebben ervoor gekozen om de tijd van de sessies te verminderen in de hoop dat er meer spektakel op de baan zou komen. Daarnaast moesten de coureurs in de eerste en tweede kwalificatiesessie verplicht op een nieuwe set mediumbanden rijden en in de laatste sessie moest iedereen op een nieuw setje softbanden kwalificeren.

Artikel gaat verder onder video

SQ1

De eerste sessie werd verreden over twaalf minuten en Oscar Piastri zorgde na enkele minuten al voor de eerste gele vlag-situatie, maar kon uiteindelijk zijn weg vervolgen. Na de eerste runs was het Charles Leclerc die de snelste tijd op de klokken had neergezet met een 1:43.372. Max Verstappen was op dat moment zo'n twee tienden langzamer. Nyck de Vries kende vrijdagmiddag een dramatische kwalificatie en ook in de eerste sessie van de shoot out kwam de Nederlander eventjes langs de baan. Toch kon De Vries het ditmaal zonder schade afdoen en wist hij zijn bolide weer op het circuit te krijgen.

Logan Sargeant

Rode vlag

Met nog drie minuten op de klok kwamen de tijden binnen van de tweede runs. Daarin was het stuivertje wisselen tussen Leclerc en Verstappen die elkaar wisten af te troeven om de snelste tijd, maar de Monegask was met een 1:42.820 op dat moment de snelste man. De sessie werd uiteindelijk onderbroken door Logan Sargeant. De Amerikaanse Williams-coureur knalde tegen de vangrail aan met nog 25 seconden te gaan. De sessie werd afgebroken en de stewards kozen ervoor om het daarbij te laten. Dat betekende voor Zhou Guanyu, Valtteri Bottas, Yuki Tsunoda, Pierre Gasly en De Vries het einde van de kwalificatie, want ze vielen buiten de top vijftien.

SQ2

De tweede kwalificatiesessie duurde tien minuten en het team van Ferrari koos voor een alternatieve strategie. Daar waar het hele veld direct de baan op reed, kwamen de Ferrari's als laatst naar buiten en wilden daarmee wat ruimte creëren. Nico Hülkenberg zorgde nog voor een kortstondige gele vlag-situatie door rechtdoor te schieten in bocht zeven en kon nog maar net voorkomen dat zijn voorvleugel de muur raakte. Na vijf minuten was het Verstappen met de snelste tijd. De Nederland wist het Baku City Circuit in 1:42.417 af te leggen. Leclerc sloot op de tweede plek aan en Sergio Pérez stond op P3.

Met nog twee minuten te gaan koos Verstappen ervoor om in de pitbox te blijven. Leclerc ging wel door en met perste er nog een 1:42.500 uit en kon daardoor zijn tijd weliswaar verbeteren, maar niet zijn positie. Teamgenoot Carlos Sainz was op dat moment aan het worstelen met zijn SF-23 en kwam kortstondig buiten de baan terecht. De coureurs die zich uiteindelijk niet uit de gevarenzone konden rijden en dus afvielen waren: Piastri, Hülkenberg, Esteban Ocon, Kevin Magnussen en Sargeant.

SQ3

De top tien-kwalificatie was begonnen en Pérez zette als eerste een tijd op de klok met een 1:41.876. Verstappen was op dat moment ook bezig met een snelle ronde, maar kon met zijn 1:42.140 niet voorbij zijn teamgenoot komen. Lewis Hamilton en George Russell stonden op dat moment op P3 en P4, maar de Ferrari's kwamen er nog aan. Leclerc liet wederom zijn extra kwaliteiten in Bakoe zien, want met een 1:41.697 was de Monegask, net als op de vrijdag de snelste man. Sainz wist niet verder te komen dan de vierde tijd.

Laatste minuten

Met nog anderhalve minuut op de klok was het tijd voor de laatste poging van de coureurs om met de snelste tijd naar huis te gaan. Pérez kwam als eerst over de streep, maar niemand kon zich verbeteren. Uiteindelijk kon ook Verstappen er niet meer uithalen en de Nederlander start de sprintrace dus vanaf de derde plek. Net als op vrijdagmiddag was het Leclerc die uiteindelijk het snelste rondje wist af te leveren en daardoor de sprintrace mag starten vanaf pole position, wel knalde hij op de valreep van de laatste sessie nog tegen de bandenstapels aan, maar dat had verder geen gevolgen.