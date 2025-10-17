close global

Welcome to GPFans

CHOOSE YOUR COUNTRY

  • NL
  • GB
  • IT
  • ES-MX
  • US
  • NL

Ben je een F1 fan? Volg GPFans.

Editie

NL GB IT ES-MX US
﻿
Max Verstappen, USGP, 2025, generic

LIVE (gesloten) | Sprintkwalificatie GP van de VS: Het licht is op groen gegaan voor SQ3

LIVE (gesloten) | Sprintkwalificatie GP van de VS: Het licht is op groen gegaan voor SQ3

Remy Ramjiawan
Max Verstappen, USGP, 2025, generic

Welkom bij dit liveblog over de sprintkwalificatie die straks om 23:30 uur van start gaat. Lando Norris wist de eerste en enige training als snelste af te sluiten, Max Verstappen moest genoegen nemen met P5. Wie weet straks met de sprintpole naar huis te gaan?

LIVE | Sprintkwalificatie Grand Prix van de Verenigde Staten

Sorteer op:

2u geleden

00:16

Sprintkwalificatie

Daarmee is de tiende sprintpole van Verstappen een feit. Zaterdag om 19:00 uur vindt de sprintrace plaats. We zien je dan graag terug en welterusten alvast.

2u geleden

00:15

Sprintkwalificatie

Dat kan hij! Met een 1:32.143 pakt Verstappen de sprintpole op COTA.

2u geleden

00:14

Sprintkwalificatie

Verstappen ook snel bezig, maar kan hij de tijd van Norris pareren?

2u geleden

00:14

Sprintkwalificatie

Norris haalt er vier tienden vanaf en nu staat hij bovenaan.

2u geleden

00:13

Sprintkwalificatie

Hülkenberg springt naar de snelste tijd met een 1:32.645! Al blijft die vermoedelijk niet staan.

2u geleden

00:12

Sprintkwalificatie

De McLarens en Verstappen rijden nu ook de baan op. Russell had blijkbaar geen goed rondje en miste de apex in bocht één.

2u geleden

00:10

Sprintkwalificatie

Hülkenberg, Leclerc en Hamilton rijden nu ook naar buiten. Verstappen nog altijd in de pitbox met nog drie minuten te gaan.

2u geleden

00:10

Sprintkwalificatie

Russell zet een 1:32.888 neer en staat daarmee bovenaan. Albon is twee tienden langzamer.

2u geleden

00:09

Sprintkwalificatie

George Russell is de eerste die een tijd gaat neerzetten. Daarachter rijden de twee Williamsen. De rest staat nog binnen en lijken voor één run te gaan.

2u geleden

00:06

Sprintkwalificatie

SQ3 staat op het punt van beginnen. De sessie duurt acht minuten en daarin moeten de coureurs op de rode banden rijden.

2u geleden

00:02

Sprintkwalificatie

De vlag hangt uit en dat betekent einde sessie voor Antonelli, Hadjar, Gasly, Stroll en Lawson.

2u geleden

00:00

Sprintkwalificatie

Leclerc verbetert zichzelf en springt naar P8, maar duwt daarmee teamgenoot Hamilton op het randje. De Engelsman staat nu op P10.

2u geleden

23:59

Sprintkwalificatie

Leclerc moet zichzelf ook veilig rijden en staat nu op P13!

2u geleden

23:58

Sprintkwalificatie

In SQ2 draait het echter om de afvalrace. Stroll, Hülkenberg, Hadjar, Lawson en Gasly staan momenteel in de gevarenzone.

2u geleden

23:58

Sprintkwalificatie

De laatste minuut is aangebroken. Verstappen en Norris zijn niet meer op de baan terug te vinden en houden het voor gezien. Piastri is nog wel op de baan terug te vinden.

Gerelateerd

Verhoog de spanning tijdens de Grand Prix van Verenigde Staten met TOTO

Verhoog de spanning tijdens de Grand Prix van Verenigde Staten met TOTO

  • Advertorial
  • Adv.

Net binnen

Verstappen kaapt pole weg voor neus van Norris richting Sprint in Austin
Sprintkwalificatie

Verstappen kaapt pole weg voor neus van Norris richting Sprint in Austin

  • 2 uur geleden
McLaren onthult gevolgen voor Norris, Verstappen troeft McLarens af en pakt sprintpole | GPFans Recap
GPFans Recap

McLaren onthult gevolgen voor Norris, Verstappen troeft McLarens af en pakt sprintpole | GPFans Recap

  • 1 uur geleden
Verstappen verwacht strijd met Norris in Sprint:
Max Verstappen

Verstappen verwacht strijd met Norris in Sprint: "Willen we allemaal zien, nietwaar?"

  • 1 uur geleden
Geen zuivere koffie: corruptie lijkt Ben Sulayem in het FIA-zadel te houden
Mohammed Ben Sulayem

Geen zuivere koffie: corruptie lijkt Ben Sulayem in het FIA-zadel te houden

  • 2 uur geleden
  • 4
 LIVE (gesloten) | Sprintkwalificatie GP van de VS: Het licht is op groen gegaan voor SQ3
Sprintkwalificatie

LIVE (gesloten) | Sprintkwalificatie GP van de VS: Het licht is op groen gegaan voor SQ3

  • 3 uur geleden
Wolff open over contract Russell en bespreekt interesse in Verstappen
Toto Wolff

Wolff open over contract Russell en bespreekt interesse in Verstappen

  • 3 uur geleden
Meer nieuws

Veel gelezen

Nürburgring-collega lovend over houding Verstappen:
100.000+ views

Nürburgring-collega lovend over houding Verstappen: "Hij kon alleen maar verliezen"

  • 30 september
 'F1-teams worstelen met remmen voor volgend seizoen'
100.000+ views

'F1-teams worstelen met remmen voor volgend seizoen'

  • 10 oktober
 Stand constructeurs: McLaren kampioen, Mercedes slaat gat naar Red Bull en Ferrari
75.000+ views

Stand constructeurs: McLaren kampioen, Mercedes slaat gat naar Red Bull en Ferrari

  • 6 oktober
 F1 Driver Of The Day 2025: Alonso pakt verrassende winst
75.000+ views

F1 Driver Of The Day 2025: Alonso pakt verrassende winst

  • 6 oktober
 Nürburgring-coureur slaat terug na kritiek op licentieproces Verstappen:
50.000+ views

Nürburgring-coureur slaat terug na kritiek op licentieproces Verstappen: "Mijn hemel..."

  • 1 oktober
 Schoonzus en schoonmoeder Max Verstappen betrokken bij auto-ongeluk
50.000+ views

Schoonzus en schoonmoeder Max Verstappen betrokken bij auto-ongeluk

  • 9 oktober

F1 standen

Ontdek het op Google Play
x