Welkom bij dit liveblog over de sprintkwalificatie die straks om 23:30 uur van start gaat. Lando Norris wist de eerste en enige training als snelste af te sluiten, Max Verstappen moest genoegen nemen met P5. Wie weet straks met de sprintpole naar huis te gaan?

LIVE | Sprintkwalificatie Grand Prix van de Verenigde Staten Sorteer op: Laatste Oudste Sprintkwalificatie Daarmee is de tiende sprintpole van Verstappen een feit. Zaterdag om 19:00 uur vindt de sprintrace plaats. We zien je dan graag terug en welterusten alvast. Sprintkwalificatie Dat kan hij! Met een 1:32.143 pakt Verstappen de sprintpole op COTA. Sprintkwalificatie Verstappen ook snel bezig, maar kan hij de tijd van Norris pareren? Sprintkwalificatie Norris haalt er vier tienden vanaf en nu staat hij bovenaan. Sprintkwalificatie Hülkenberg springt naar de snelste tijd met een 1:32.645! Al blijft die vermoedelijk niet staan. Sprintkwalificatie De McLarens en Verstappen rijden nu ook de baan op. Russell had blijkbaar geen goed rondje en miste de apex in bocht één. Sprintkwalificatie Hülkenberg, Leclerc en Hamilton rijden nu ook naar buiten. Verstappen nog altijd in de pitbox met nog drie minuten te gaan. Sprintkwalificatie Russell zet een 1:32.888 neer en staat daarmee bovenaan. Albon is twee tienden langzamer. Sprintkwalificatie George Russell is de eerste die een tijd gaat neerzetten. Daarachter rijden de twee Williamsen. De rest staat nog binnen en lijken voor één run te gaan. Sprintkwalificatie SQ3 staat op het punt van beginnen. De sessie duurt acht minuten en daarin moeten de coureurs op de rode banden rijden. Sprintkwalificatie De vlag hangt uit en dat betekent einde sessie voor Antonelli, Hadjar, Gasly, Stroll en Lawson. Sprintkwalificatie Leclerc verbetert zichzelf en springt naar P8, maar duwt daarmee teamgenoot Hamilton op het randje. De Engelsman staat nu op P10. Sprintkwalificatie Leclerc moet zichzelf ook veilig rijden en staat nu op P13! Sprintkwalificatie In SQ2 draait het echter om de afvalrace. Stroll, Hülkenberg, Hadjar, Lawson en Gasly staan momenteel in de gevarenzone. Sprintkwalificatie De laatste minuut is aangebroken. Verstappen en Norris zijn niet meer op de baan terug te vinden en houden het voor gezien. Piastri is nog wel op de baan terug te vinden. Laad meer

Gerelateerd