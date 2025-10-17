Verstappen ziet Norris snelste tijd klokken in Austin, tweede stek voor Hülkenberg

Max Verstappen is als vijfde afgevlagd tijdens de eerste - en tevens enige - vrije training voor de Grand Prix van de Verenigde Staten. In Austin klokte Lando Norris de snelste tijd: een 1:33.294. De tweede tijd kwam verrassend genoeg op naam van Nico Hülkenberg. Ook Fernando Alonso zat er met een vierde tijd goed bij.

Onder de brandende zon ging het raceweekend in de Verenigde Staten van start en veel coureurs gingen direct naar buiten. En dat is te begrijpen, want tijdens een sprintweekend heb je weinig tijd om je goed voor te bereiden. Alle teams waren eensgezind en stuurden hun coureurs op de harde banden naar buiten. Na een kwartier rijden waren het de beide Red Bull's die de tijdenlijst topten. Verstappen ging aan kop en werd op een paar tienden gevolgd door teamgenoot Tsunoda. Kort nadat Hamilton de snelste tijd scherper zette, werd de rode vlag gezwaaid. Er lag een stukje carbon op de kerbstone, wat zorgde voor een potentieel gevaarlijke situatie.

Problemen voor Ocon en Sainz na rode vlag

Na een neutralisatie van enkele minuten werd de sessie weer hervat. Sommige coureurs gingen bezig met een long run, sommigen werkten aan hun korte runs. In die periode ging het ook bijna goed mis voor Ocon. De coureur van Haas wilde aanremmen voor bocht 11, maar het remsysteem reageerde niet waardoor hij het grind in schoot. Ocon kwam met de schrik vrij. Sainz zagen we in het resterende deel van de training niet meer terug omdat hij problemen had met z'n versnellingsbak. Pas in de laatste tien minuten van de sessie wisselden de coureurs naar een snellere band, om te kijken wat daar het potentieel was. Bij Red Bull kozen ze voor de zachtste band, zowel bij Verstappen als bij Tsunoda.

Norris de snelste in Austin, vijfde tijd voor Verstappen

Terwijl de rijders bezig waren met hun snelle runs, gaf de schakelbak van Leclerc de geest. Ook voor hem kwam de vrije training vroegtijdig ten einde. In de tussentijd ging Norris naar de top van de tijdenlijst. De McLaren-coureur liet een 1:33.294 noteren en was hiermee ruim drie tienden sneller dan nummer twee Alonso en nummer drie Verstappen. Bij het vallen van de vlag verschenen er nog een paar snelle tijden op het scorebord. Terwijl Verstappen problemen met zijn auto meldde op de boordradio, ging Hülkenberg verrassend naar de tweede tijd en nestelde Piastri zich op de derde stek. Verstappen werd zodoende afgevlagd als vijfde, voor Albon, Russell, Hamilton, Hadjar en Bearman.

