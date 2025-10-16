De Fédération Internationale de l'Automobile (FIA), Formula One Management (FOM) en de elf F1-teams zijn er bijna uit. Richting de Grand Prix van de Verenigde Staten kon bij de World Motor Sport Council bekend worden gemaakt dat alle betrokken partijen op het punt staan een nieuwe Concorde Agreement te ondertekenen, nadat de FIA dit meer dan een half jaar had uitgesteld.

Het Concordeverdrag is een contract tussen de FIA, de constructeurs in de Formule 1 en FOM, waar Liberty Media grotendeels eigenaar van is. Hier staat in onder welke voorwaarden de teams met elkaar de strijd aangaan op de baan, en hoe de opbrengsten van uitzendrechten en het prijzengeld verdeeld worden. Momenteel wordt er onder een achtste versie van het Concordeverdrag geracet in de koningsklasse van de autosport. De allereerste werd door de teams ondertekend in 1981. Vanaf 2026 zal een negende versie van het verdrag ingaan, waarvan de details altijd geheim moeten blijven. Waar F1 en de teams al sinds maart in overeenstemming zijn, wilde FIA-president Mohammed Ben Sulayem nog steeds zijn handtekening niet zetten. Maar bij een virtuele bijeenkomst van de World Motor Sport Council benadrukte Ben Sulayem dat hij nu wel op het punt staat om dat te doen.

Artikel gaat verder onder video

Prioriteiten van de FIA

"Terwijl we onze positieve gesprekken met FOM en de teams voortzetten om de nieuwe overeenkomst te sluiten, hebben we samen de kans om geschiedenis te schrijven", begon Ben Sulayem in een speech over een nieuw Concordeverdrag. "Onze nauwe samenwerking zal het kampioenschap in staat stellen om wereldwijd te blijven groeien, steeds meer fans aan te trekken en een toekomst te creëren waarin de FIA ​​haar rol als regulator kan consolideren. Onze prioriteiten liggen bij het blijven verbeteren van de veiligheid in alle kampioenschappen die formulewagens gebruiken, het ondersteunen van de ontwikkeling van jonge coureurs en uiteindelijk het zien groeien van onze geliefde sport."

Related image

Duurzaamheid en welzijn van de Formule 1

"Mijn dank gaat uit naar de FIA en de vrijwilligers en de nationale sportautoriteiten (ASN's) voor al hun inzet en inspanning", voegde Domenicali toe. "Dit is een ongelooflijk moment, waarbij onze twee rollen helder samenwerken aan een sterke toekomst. We hebben de afgelopen maanden een goed momentum opgebouwd en grote vooruitgang geboekt met het waarborgen van goed bestuur voor de duurzaamheid en het welzijn van de sport."

Gerelateerd