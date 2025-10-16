Kan Verstappen ook in COTA meedingen om de zege? Deze achtervleugels zijn er meegenomen
Kan Verstappen ook in COTA meedingen om de zege? Deze achtervleugels zijn er meegenomen
De teams maken zich op voor ronde negentien van het wereldkampioenschap Formule 1, dat dit weekend in Austin wordt verreden. Het Circuit of the Americas biedt diverse uitdagingen en heeft van alle typen bochten er bijna wel eentje liggen. Welke keuze maken de teams dus qua afstelling?
Sinds 2012 is COTA de locatie van de race in de Verenigde Staten. Het circuit is gebouwd op moerasland, wat er ieder jaar voor zorgt dat er wat hobbels aanwezig zijn, een euvel waar de afgelopen jaren diverse klachten over zijn geweest. De baan is 5,513 kilometer lang en aankomende zondag worden er 56 ronden verreden.
Slechts één training
De teams krijgen vrijdagavond één vrije training om de afstelling juist te krijgen. Na die sessie staat namelijk de sprintkwalificatie op het programma. F1-fotograaf Albert Fabrega heeft inmiddels zijn eerste rondje door de pitstraat achter de rug en heeft de verschillende achtervleugels vastgelegd.
Hoge downforcevleugel VS lage downforcevleugel
De vier topteams lijken met verschillende achtervleugels te zijn afgereisd naar de Verenigde Staten. McLaren heeft op de foto’s de meest rechtopstaande achtervleugel van de vier teams, wat suggereert dat het team meer inzet op de stukken waar meer neerwaartse druk wordt gevraagd. Ook Ferrari lijkt iets meer die richting op te zijn gegaan, terwijl de achtervleugel van de RB21 iets meer naar achteren helt en op een omgekeerde lepel lijkt, wat suggereert dat het team de topsnelheid op het rechte stuk wil benutten. Mercedes zit qua achtervleugel tussen McLaren en Red Bull in.
Gerelateerd
Net binnen
Kan Verstappen ook in COTA meedingen om de zege? Deze achtervleugels zijn er meegenomen
- 18 minuten geleden
Red Bull steekt de draak met rivalen in Verenigde Staten en lanceert ook "speciale" livery
- 42 minuten geleden
FIA maakt maatregelen bekend voor 2026 in het geval nieuwe power units floppen
- 1 uur geleden
- 1
'Tsunoda na aankomst in de VS direct apart genomen door de douane'
- 1 uur geleden
- 3
VIDEO | Verstappen hoopt in de VS weer te verbeteren na positief weekend in Singapore
- 1 uur geleden
Vowles zou met schorsing dreigen bij McLaren: 'Dan zit je volgende week niet in de auto'
- 2 uur geleden
- 1
Veel gelezen
Nürburgring-collega lovend over houding Verstappen: "Hij kon alleen maar verliezen"
- 30 september
'F1-teams worstelen met remmen voor volgend seizoen'
- 10 oktober
Stand constructeurs: McLaren kampioen, Mercedes slaat gat naar Red Bull en Ferrari
- 6 oktober
F1 Driver Of The Day 2025: Alonso pakt verrassende winst
- 6 oktober
Nürburgring-coureur slaat terug na kritiek op licentieproces Verstappen: "Mijn hemel..."
- 1 oktober
Schoonzus en schoonmoeder Max Verstappen betrokken bij auto-ongeluk
- 9 oktober