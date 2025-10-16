De teams maken zich op voor ronde negentien van het wereldkampioenschap Formule 1, dat dit weekend in Austin wordt verreden. Het Circuit of the Americas biedt diverse uitdagingen en heeft van alle typen bochten er bijna wel eentje liggen. Welke keuze maken de teams dus qua afstelling?

Sinds 2012 is COTA de locatie van de race in de Verenigde Staten. Het circuit is gebouwd op moerasland, wat er ieder jaar voor zorgt dat er wat hobbels aanwezig zijn, een euvel waar de afgelopen jaren diverse klachten over zijn geweest. De baan is 5,513 kilometer lang en aankomende zondag worden er 56 ronden verreden.

Slechts één training

De teams krijgen vrijdagavond één vrije training om de afstelling juist te krijgen. Na die sessie staat namelijk de sprintkwalificatie op het programma. F1-fotograaf Albert Fabrega heeft inmiddels zijn eerste rondje door de pitstraat achter de rug en heeft de verschillende achtervleugels vastgelegd.

Hoge downforcevleugel VS lage downforcevleugel

De vier topteams lijken met verschillende achtervleugels te zijn afgereisd naar de Verenigde Staten. McLaren heeft op de foto’s de meest rechtopstaande achtervleugel van de vier teams, wat suggereert dat het team meer inzet op de stukken waar meer neerwaartse druk wordt gevraagd. Ook Ferrari lijkt iets meer die richting op te zijn gegaan, terwijl de achtervleugel van de RB21 iets meer naar achteren helt en op een omgekeerde lepel lijkt, wat suggereert dat het team de topsnelheid op het rechte stuk wil benutten. Mercedes zit qua achtervleugel tussen McLaren en Red Bull in.

Rear wings configuration for Austin#f1 #usagp pic.twitter.com/rIlbGgl7Nc — Albert Fabrega (@AlbertFabrega) October 16, 2025

