Alpine maakt als zesde team speciale livery voor Grand Prix van de Verenigde Staten bekend
In navolging van Racing Bulls, Haas, McLaren, Aston Martin en Williams, is nu ook het team van Alpine met een speciale livery gekomen voor het aanstaande raceweekend in de Verenigde Staten.
De Formule 1 is neergestreken in Austin, Texas. Het Circuit of the Americas vormt dit weekend het decor voor het vierde sprintweekend van het seizoen. En zoals vrijwel ieder jaar, zijn er meerdere teams die flink hebben uitgepakt op Amerikaanse bodem. De formaties van McLaren, Williams en Aston Martin hebben vannacht eenmalige liveries onthuld voor het raceweekend aan de andere kant van de plas.
Speciale liveries in Amerika
McLaren heeft in het kader van een samenwerking met Gemini, de AI-assistent van Google, gekozen voor een kleurenstelling waarbij het historische zilver van de formatie een grotere rol speelt. Williams heeft gekozen voor een combinatie van verschillende tinten blauw met witte accenten: een eerbetoon aan de wagen van 2002. Aston Martin heeft het in de wetenschappelijke hoek gezocht en heeft tal van wiskundige formules op de auto geplaatst.
Ook Alpine doet mee
Racing Bulls en Haas onthulden eerder deze week al een speciaal jasje, en nu is Alpine daarbij gekomen. De Franse fabrieksformatie trekt op COTA ten strijde in het bekende blauw en roze, maar met extra gele accenten. Bekijk alle speciale liveries hieronder.
