LEGO Speed Champions F1-auto’s met flinke korting bij Lidl Shop, perfect voor Formule 1-fans!

Tom Visser
Lees je dit terwijl je groot fan bent van de Formule 1 én LEGO? Dan is het tijd om eens te kijken naar de LEGO Speed Champions F1-auto’s die op dit moment in de aanbieding zijn bij Lidl Shop. Zo beleef je altijd raceplezier thuis, ook zonder de TV aan te hebben.

De LEGO Speed Champions-serie brengt de meest iconische F1-auto’s tot leven in miniatuurvorm. Denk aan de McLaren MCL38, de stijlvolle Mercedes-AMG F1 W15 of de Ferrari F1-auto. Het mooie is: het zijn pakketten waarmee je de bolides steentje voor steentje zelf kunt opbouwen. GPFans spotte deze ideale aanbieding bij Lidl Shop, waar de sets tijdelijk flink zijn afgeprijsd. Zo scoor je bijvoorbeeld de Mercedes-AMG F1 W15 met 30% korting. Het is dé kans om jouw favoriete Formule 1-team in LEGO-vorm aan de collectie toe te voegen of om alvast een origineel cadeau te scoren voor de feestdagen.

Ideale aanbiedingen voor de feestdagen

Bij andere winkels en aanbieders, zoals Bol.com, zijn deze LEGO-sets ook verkrijgbaar, maar bij Lidl Shop zijn ze op dit moment aantoonbaar goedkoper dankzij de aanbieding. Wees er dus snel bij, want de actie loopt tijdelijk én zolang de voorraad strekt. Zo kun je jezelf dit jaar trakteren op een mooi cadeau. Of een familielid of vriend verrassen tijdens de feestdagen. Gewoon, omdat het kan.

Beschikbare LEGO Speed Champions bij Lidl Shop

Aston Martin: 16% korting, nu voor €19,11

BWT Alpine: 26% korting, nu voor €16,89

Mercedes: 30% korting, nu voor €19,11

Ferrari: 30% korting, nu voor €19,11

Klik hier om alle F1-wagens via de Lidl Shop te bekijken.

Via Bol.com zien wij ook vele auto's beschikbaar staan, alleen betaal je daar net wat meer dan als je via de Lidl Shop zou bestellen: klik hier om de producten via Bol te bekijken.

Wij werken met affiliate links. Wanneer jij op deze link klikt, krijgen wij daar een kleine vergoeding voor. Voor jou verandert de prijs niet, maar je helpt ons wel om gratis Grand Prix-content voor jou te blijven maken.

