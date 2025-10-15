Latifi doorbreekt radiostilte en deelt trots foto's van afstuderen in Londen
Latifi doorbreekt radiostilte en deelt trots foto's van afstuderen in Londen
Nicholas Latifi heeft na twee jaar radiostilte mooi nieuwe gedeeld. Na meer dan twee jaar stil te zijn op zijn sociale media, deelt hij nu trots dat hij afgestudeerd is in Londen. Latifi benadrukte dat deze ervaring, zonder de afleidingen van zijn racecarrière, vol leermomenten en persoonlijke groei was.
De voormalig Formule 1-coureur besloot in 2023 zijn racecarrière op pauze te zetten nadat hij uit de Williams-rijdersopstelling gehaald werd. Latifi besloot om zich volledig te storten op zijn MBA aan de London Business School. "Ik wilde de ervaring zonder afleidingen beleven," schreef hij. Latifi was nerveus omdat hij geen bachelor gedaan had, maar al snel ontdekte hij hoe warm en gastvrij de gemeenschap van de London Business School is.
Groeien en leren
Latifi beschrijft de afgelopen twee jaar als één van beste periodes van zijn leven. "Deze afgelopen twee jaar waren een van de meest lonende van mijn leven, gevuld met leren, groei, nieuwe ervaringen en herinneringen die ik voor altijd zal koesteren", zo schrijft de trotse Canadees. Nu hij een zakelijke kwalificatie op zak heeft, hint hij op toekomstige aankondigingen en sluit hij een terugkeer naar de racerij niet uit. "Meer nieuws volgt snel..." Onder meer Lewis Hamilton, Nyck de Vries en George Russell feliciteren de coureur, die na zijn crash in de beruchte Abu Dhabi-race van 2021 bakken met bedreigingen kreeg, met zijn uitmuntende studieprestaties.
