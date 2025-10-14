Jeremy Clarkson heeft een angstig moment achter de rug. De Brit moest plots naar het ziekenhuis nadat hij last had gekregen. Om het probleem te laten behandelen, moest Clarkson naar het ziekenhuis. De timing was wel bizar te noemen.

In The Sunday Times bespreekt Jeremy Clarkson wat er gebeurde. Ironisch genoeg had Clarkson vlak daarvoor een stuk geschreven over hoe slecht alles bij NHS-ziekenhuizen is geregeld, het niet professioneel is en dat er veel buitenlandse mensen in de ziekenhuizen werken omdat ze in hun eigen land niet geschikt zouden zijn. De Brit kon het even later hoogstpersoonlijk ervaren nadat hij last kreeg van een onbekende medische aandoening en hij met spoed naar het ziekenhuis moest. “Ik had een heel warm gevoel in mijn nek toen ik me realiseerde dat ik naar een NHS-ziekenhuis moest en dacht even dat ik beter een Piers Morgan-masker kon dragen.”

Clarkson over behandeling in NHS-ziekenhuis

Clarkson vervolgt over zijn behandeling in het NHS-ziekenhuis. “Het was oké. Ik heb in veel slechtere hotels geslapen. De lunch was kindervoer, briljant, en ze hebben me zelfs beter gemaakt. Daar zal ik eeuwig dankbaar voor zijn.” De Brit, vooral bekend van Top Gear, lijkt het dus goed te maken nadat hij is behandeld door de artsen die hij eerder dus nog verbaal had aangevallen.

