Brundle: 'Horner wil alleen terugkeren in F1 als mede-eigenaar van een team'
Brundle: 'Horner wil alleen terugkeren in F1 als mede-eigenaar van een team'
Volgens Martin Brundle, analist bij Sky Sports, is Christian Horner vastberaden om terug te keren in de Formule 1, maar dan wel op zijn voorwaarden. En wat zijn die voorwaarden? Een aandeel in het team, waarmee hij wil overstappen van zijn rol als manager bij Red Bull naar een positie met meer invloed en eigenaarschap.
Sinds zijn vertrek bij Red Bull in juli zoekt de voormalig teambaas een nieuwe uitdaging. Tijdens het raceweekend in Singapore was hij volop onderwerp van speculatie. Hoewel er gesprekken zijn gevoerd met Haas, liet teambaas Ayao Komatsu weten dat die nergens toe hebben geleid, terwijl ook Alpine genoemd werd. Teams als Williams en Aston Martin gaven resoluut aan geen interesse te hebben.
De Wolff-rol
Brundle haalt Toto Wolff aan als voorbeeld van de rol die Horner ambieert. Wolff bezit namelijk een derde van het Mercedes F1-team, waarbij eigenaarschap gecombineerd wordt met operationele invloed. "Christian wil zo’n rol ook", verklaarde Brundle, en wees erop dat er sponsors of partners zijn die hierin willen mee-investeren.
Dichtgehouden deuren
De weg naar de paddock blijkt echter hobbelig. Veel teams tonen geen interesse en de bestaande teams verzetten zich tegen de komst van een mogelijk twaalfde team, mede met het oog op de aanstaande 2026-reglementen. Ondanks zijn goede verstandhouding met Adrian Newey, lijkt zelfs Aston Martin uitgesloten, zoals Andy Cowell benadrukte door aan te geven dat er geen plannen zijn om Horner binnen te halen, noch als operationeel leider noch als investeerder.
Unieke positie
De komende maanden zal uitwijzen of de voormalig Red Bull-leider zijn ambities waar kan maken en een weg terug kan vinden in de Formule 1. Zijn eis om als mede-eigenaar terug te keren plaatst hem in een unieke positie binnen de sport, maar het blijft de vraag of een team bereid is om aan die voorwaarde te voldoen.
Gerelateerd
Net binnen
Antonelli kreeg een preek op het hoofdkantoor van Mercedes
- 3 minuten geleden
Hamilton verliest in Texas mogelijk Formule 1-recordpositie aan Verstappen
- 43 minuten geleden
'Horner en Verstappen slaan de handen ineen bij Aston Martin om een nieuw Red Bull te bouwen'
- 1 uur geleden
- 3
Steiner begrijpt waarom Verstappen niet naar Mercedes vertrok: "Dat moest hij waarschijnlijk tekenen"
- 2 uur geleden
- 6
VIDEO: 'Red Bull en Mercedes brengen flexi-wing terug', 'Flinke onrust binnen Ferrari' | GPFans News
- 2 uur geleden
Brundle: 'Horner wil alleen terugkeren in F1 als mede-eigenaar van een team'
- 3 uur geleden
Veel gelezen
Verstappen speelt voor het eerst EA FC 2026 en krijgt meteen vier rode kaarten
- 25 september
Nürburgring-collega lovend over houding Verstappen: "Hij kon alleen maar verliezen"
- 30 september
'F1-teams worstelen met remmen voor volgend seizoen'
- 10 oktober
Stand constructeurs: McLaren kampioen, Mercedes slaat gat naar Red Bull en Ferrari
- 6 oktober
F1 Driver Of The Day 2025: Alonso pakt verrassende winst
- 6 oktober
Nürburgring-coureur slaat terug na kritiek op licentieproces Verstappen: "Mijn hemel..."
- 1 oktober