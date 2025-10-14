Volgens Martin Brundle, analist bij Sky Sports, is Christian Horner vastberaden om terug te keren in de Formule 1, maar dan wel op zijn voorwaarden. En wat zijn die voorwaarden? Een aandeel in het team, waarmee hij wil overstappen van zijn rol als manager bij Red Bull naar een positie met meer invloed en eigenaarschap.

Sinds zijn vertrek bij Red Bull in juli zoekt de voormalig teambaas een nieuwe uitdaging. Tijdens het raceweekend in Singapore was hij volop onderwerp van speculatie. Hoewel er gesprekken zijn gevoerd met Haas, liet teambaas Ayao Komatsu weten dat die nergens toe hebben geleid, terwijl ook Alpine genoemd werd. Teams als Williams en Aston Martin gaven resoluut aan geen interesse te hebben.

Artikel gaat verder onder video

De Wolff-rol

Brundle haalt Toto Wolff aan als voorbeeld van de rol die Horner ambieert. Wolff bezit namelijk een derde van het Mercedes F1-team, waarbij eigenaarschap gecombineerd wordt met operationele invloed. "Christian wil zo’n rol ook", verklaarde Brundle, en wees erop dat er sponsors of partners zijn die hierin willen mee-investeren.

Dichtgehouden deuren

De weg naar de paddock blijkt echter hobbelig. Veel teams tonen geen interesse en de bestaande teams verzetten zich tegen de komst van een mogelijk twaalfde team, mede met het oog op de aanstaande 2026-reglementen. Ondanks zijn goede verstandhouding met Adrian Newey, lijkt zelfs Aston Martin uitgesloten, zoals Andy Cowell benadrukte door aan te geven dat er geen plannen zijn om Horner binnen te halen, noch als operationeel leider noch als investeerder.

Unieke positie

De komende maanden zal uitwijzen of de voormalig Red Bull-leider zijn ambities waar kan maken en een weg terug kan vinden in de Formule 1. Zijn eis om als mede-eigenaar terug te keren plaatst hem in een unieke positie binnen de sport, maar het blijft de vraag of een team bereid is om aan die voorwaarde te voldoen.

