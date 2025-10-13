De protegés van Max Verstappen hebben dit seizoen drie GT World Challenge Europe powered by AWS-kampioenschappen verdiend. Chris Lulham en Thierry Vermeulen zijn dan ook meer dan tevreden na de finale op het Circuit de Barcelona-Catalunya van afgelopen zondag.

Lulham en Vermeulen waren vorige maand al Gold Cup-kampioen geworden in het Sprint Cup-kampioenschap. Dit deden ze met de Ferrari 296 GT3 van Emil Frey Racing. Ze stelden toen ook de Gold Cup-titel veilig in de gecombineerde stand, waarbij de punten van de Sprint Cup en de Endurance Cup bij elkaar op worden geteld. In de Endurance Cup finishten de protegés samen met Harry King elke race op het Gold Cup-podium met de Aston Martin Vantage AMR GT3 Evo van Verstappen.com Racing, die tijdens dit debuutseizoen technische steun kregen van 2 Seas Motorsport. De derde plek op Catalunya was meer dan genoeg om kampioen te worden in de Endurance Cup.

Het liep op rolletjes

"Het is een geweldig seizoen geweest, heel cool dat ik er deel van heb uitgemaakt", begon Vermeulen direct na de race in het noordoosten van Spanje. "Ik was vandaag wat meer aan het worstelen, maar deze jongens [King en Lulham] hebben het fantastisch gedaan. Datzelfde geldt voor het team, die heel hard aan de auto hebben gewerkt. We waren het gehele weekend de snelste Aston Martin, dus daar kunnen we trots op zijn."

"We hebben een Endurance-seizoen gehad waarin het echt op rolletjes liep", voegde Lulham toe. "2 Seas Motorsport evenals Harry en Thierry konden nauwelijks op foutjes betrapt worden. We zijn ook erg snel geweest in de kwalificaties. Zoals Thierry al zei, de pace vergeleken met de rest van hetzelfde merk was dit weekend heel sterk."

