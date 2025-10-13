Harry King speelde een fundamentele rol in de kampioenschapsstrijd van de GT World Challenge Europe Endurance Cup powered by AWS. Niet alleen bij het verdienen van de Gold Cup-titel voor Verstappen.com Racing, maar ook bij het gevecht om het algemene kampioenschap. De Brit gaat in op de zinderende slotfase op het Circuit de Barcelona-Catalunya.

Na de eerste twee stints, toen het voor Max Verstappen-protegés Thierry Vermeulen en Chris Lulham vooral een kwestie was van uit de problemen blijven, stapte King in de Aston Martin Vantage AMR GT3 Evo. Hij lag zevende algemeen en had Patric Niederhauser achter hem. De laatstgenoemde vocht samen met Sven Müller en Alessio Picariello om het algemene Endurance Cup-kampioenschap, maar hun Rutronik Racing-Porsche moest daarvoor wel tenminste als zevende finishen. Ronde na ronde probeerde Niederhauser langs King te komen.

King moet het slim spelen in de slotfase

Na een strijd van meer dan een halfuur zette King de deur open voor de Zwitser. Niederhauser wist zo samen met Müller en Picariello twee cruciale punten te pakken om de Winward-Mercedes-AMG van Lucas Auer, Matteo Cairoli en Maro Engel te verslaan voor het algemene Endurance Cup-kampioenschap.

Wat King wilde vermijden was slachtoffer worden van een mogelijk wanhopige actie van Niederhauser. Hij lag namelijk derde in de Gold Cup en deed daarmee meer dan genoeg om samen met Lulham en Vermeulen in die klasse kampioen te worden. Stel dat hij zou worden uitgeschakeld door de Rutronik-Porsche, dan kon de titel gaan naar de Al Manar by WRT-BMW van Jens Klingmann, Ben Tuck en Al Faisal Al Zubair. King moest het dus slim spelen in de slotfase en een algemene positie opgeven om zeker te zijn van het kampioenschap voor Verstappen.com Racing.

"Ik werd me volledig bewust gemaakt van hoe de situatie was", vertelde King na afloop van de wedstrijd in Montmeló. "Maar ik wist ook dat onze situatie voor ons veel belangrijker was vergeleken met hun situatie. Ik moest dus wat intelligenter rijden in de laatste paar ronden van de race, en de punten binnenslepen die we nodig hadden om het kampioenschap te winnen. Mijn dank gaat uit naar Verstappen.com en 2 Seas Motorsport, en het was een genot om de auto te delen met Thierry en Chris."

Niederhauser does it! The pass at T5 is puts them in position to claim the Overall Endurance Cup...



...BY A SINGLE POINT!



📺 https://t.co/TLezWjBAwn#GTWorldEurope | #GTBarcelona pic.twitter.com/jtWiwD6rIc — GT World Challenge Europe Powered by AWS (@GTWorldChEu) October 12, 2025

