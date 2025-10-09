Een opvallend verhaal omtrent de Dutch Grand Prix van afgelopen jaar, waarbij een bezoeker tijdens het raceweekend een hartaanval kreeg. Een andere zeer oplettende bezoeker sprong in de situatie om te helpen, waarna uiteindelijk alles is goed gekomen. De dochter van de man met de hartinfarct is nu op zoek naar de reddende engel.

Na een afwezigheid van 36 jaar keerde de Formule 1 in 2021 terug op het iconische Zandvoort. Sindsdien zijn er legendarische edities verreden, met de iconische Sea of Orange en een unieke festivalsfeer. In 2026 staat de 40ste en laatste ronde op het programma, waarmee een belangrijk hoofdstuk in de Nederlandse autosportgeschiedenis ten einde komt. Ook het afgelopen jaar werd er weer een succesvolle editie van het grote feest afgewerkt, al werd het voor één bezoeker een weekend om snel te vergeten.

Heldendaad

Voor de bezoeker werd het weekend zelfs een ramp. De man kreeg in Zandvoort een hartaanval te verwerken, een rampscenario op een volle en drukke plek als een Formule 1-race. Het verhaal is naar voren gekomen na een Reddit-post van de dochter van het slachtoffer. Zij is namelijk op zoek naar een reddende engel die tijdens het heftige moment in de bres sprong om tijdens de situatie te helpen en de zaken onder controle te krijgen.

Op zoek naar de man

De dame in kwestie laat namelijk weten dat een oplettende voormalig Brits legerarts de situatie van een afstand snel in de gaten had, geen seconde twijfelde en direct hulp aanbood. "We wisten niet wat er gebeurde en hij leidde mijn vader er rustig doorheen", zo beschrijft ze. Een enorme heldenactie, waardoor zij via het internetforum nu proberen om in contact te komen met de man in kwestie om te laten weten dat inmiddels alles weer onder controle is en ze ontzettend dankbaar zijn voor de hulp van de ex-soldaat.

