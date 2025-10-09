Verstappen lanceert simracetrainingscentrum: Instagram-pagina officieel live
Zoals we inmiddels weten, zit Max Verstappen eigenlijk zelden stil. De viervoudig wereldkampioen is er overal maar druk mee en heeft nu ook weer een nieuw eigen bedrijfje gelanceerd. Het betreft een trainingsfaciliteit, waarmee de Nederlander professionele training op de simulator gaat aanbieden aan coureurs.
Verstappen is in zijn leven natuurlijk niet alleen bezig met de Formule 1. De wereldkampioen lijkt er een brede interesse op na te houden op racegebied, zo steekt hij zijn interesse voor het enduranceracen niet onder stoelen of banken en is hij vaak actief tijdens simrace-evenementen met Team Redline. Ook tijdens de Formule 1-raceweekenden, wanneer collega's hun rust pakken, is Verstappen regelmatig in zijn set-up te zien. Het is één van de grote hobby's van de viervoudig wereldkampioen, die besloten heeft om zijn expertise nu ook over te gaan brengen op de jongere generatie.
Instagram live
Tenminste, hij opent een professionele trainingsfaciliteit voor simcoureurs. Op de faciliteit zullen twee hypermoderne simulatoren geposteerd worden, waar geïnteresseerde simracers in kunnen plaatsnemen. Onder de begeleiding van Atze Kerkhof zullen zij dan getraind en geprepareerd worden voor het professioneel (sim)racen. Ook wordt er gefocust op de route naar het daadwerkelijk racen op het asfalt. De faciliteit biedt een legio aan raceklassen aan op de simulatoren, van Formule 4 tot Formule 1 en GT4 tot GT3. Inmiddels is de Instagram-pagina voor de nieuwe Verstappen-onderneming daadwerkelijk live.
