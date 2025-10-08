Johnny Herbert is van mening dat het verschil tussen Max Verstappen en de rest van het veld kleiner is geworden. Waar de Nederlander volgens de voormalig FIA-stewards eerst drie tienden op alles en iedereen had, is dat nu verdwenen.

Max Verstappen is al een aantal jaar de dominante factor in de Formule 1. De Nederlander scheef tussen 2021 en 2024 vier keer achtereenvolgend het wereldkampioenschap op zijn naam en laat dit seizoen regelmatig zien waarom hij de beste op de grid is. In een auto die vaker niet dan wel in de kop van het veld weet mee te komen, maakt Verstappen het de koplopers in het wereldkampioenschap nog altijd lastig. Toch is voormalig FIA-steward Johnny Herbert van mening dat het verschil tussen Verstappen en de rest van het veld kleiner is geworden.

Verschil tussen Verstappen en de rest wordt kleiner volgens Herbert

"Het verschil tussen Max en de rest is kleiner geworden", klinkt het bij Betting Lounge."Coureurs zoals Norris en Russell zijn beter geworden. Max had altijd dat enorme natuurlijke talent en maakte direct een gigantische indruk. Norris en Russell werden nooit van hetzelfde kaliber als Max beschouwd. Maar ze zijn beter en beter geworden en groeien nog steeds. Max groeit ook nog, maar minder snel."

Een positieve ontwikkeling

En dat is iets positiefs, aldus Herbert: "Het is fantastisch voor ons als fans om te zien dat Max niet overal mee vandoor gaat. Max weet dat waarschijnlijk zelf ook en ziet de andere coureurs dichterbij komen. Die drie tienden die hij had ten opzichte van de rest van het veld, zijn verdwenen. Dat komt doordat de andere coureurs beter zijn geworden. De dominantie van Max heeft de rest gemotiveerd om een stapje extra te doen."

