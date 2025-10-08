Johnny Herbert is van mening dat nu de intensiteit in het onderlinge duel tussen Oscar Piastri en Lando Norris verder toeneemt, Max Verstappen hier zijn voordeel mee kan doen in de strijd om het wereldkampioenschap.

Max Verstappen kwam in Singapore als tweede over de streep en liep daarmee opnieuw in op zowel Oscar Piastri als Lando Norris. Het gat naar Piastri bedraagt nog 63 punten, waar Norris nog 39 punten voorsprong op Verstappen heeft. In de strijd om het wereldkampioenschap is de Nederlander dan ook slechts een outsider, maar iedereen in de paddock is het erover eens: Verstappen kan je nooit volledig uitsluiten. Als iemand deze achterstand weet weg te toveren, is het de viervoudig wereldkampioen. En daar wordt hij volgens Johnny Herbert mogelijk bij geholpen door zijn concurrenten zelf.

Verstappen heeft bewezen nog mee te doen

"Degene die er het meest van heeft geprofiteerd, is Lando", klinkt het bij Betting Lounge. "Hij is dichter bij Oscar in de buurt gekomen. Max heeft de afgelopen twee races op snelle circuits gewonnen. Singapore is technischer, er zijn meer scherpe bochten. Het is een circuit dat historisch gezien niet goed bij de Red Bull past, maar ze lieten opnieuw zien de snelheid te hebben. Max heeft wederom bewezen dat hij niet afgeschreven is."

Verstappen nooit uitsluiten

Herbert vervolgt: "En omdat Lando en Oscar met elkaar in gevecht zijn, ligt er een kans om punten van ze af te pakken. Dat gebeurde in Singapore ook, Max pakte punten van allebei de coureurs van McLaren af. Lando staat nog maar 22 punten achter Oscar, maar je kunt Max niet uitsluiten. Het was een zware race voor Max, maar hij kreeg het onder moeilijke omstandigheden toch voor elkaar.

