Max Verstappen won op de Nürburgring Nordschleife in zijn GT3-debuut en natuurlijk kreeg hij daar volop vragen over tijdens het weekend van de F1 Grand Prix van Singapore. Ook het grappige momentje waarop hij zijn champagnefles niet open kreeg, kwam natuurlijk ter sprake.

Verstappen heeft zes weekenden achter elkaar geracet. Na de Dutch Grand Prix en zijn overwinning in de Grand Prix van Italië nam de Red Bull Racing-coureur voor het eerst deel aan de Nürburgring Langstrecken-Serie. Dit deed hij met een teruggeschroefde GT4-Porsche om zo zijn Permit A te behalen, wat als het ware de GT3-licentie voor het Duitse circuit is. Hij zegevierde opnieuw in de Formule 1 door als eerste over de streep te komen op de straten van Bakoe. De week erop debuteerde de Limburger in de GT3-racerij.

Artikel gaat verder onder video

Stiekem opendraaien

Verstappen deelde een Ferrari 296 GT3 van Emil Frey Racing met zijn protegé Chris Lulham. Hij kwalificeerde zich als derde, maar pakte bij de start meteen de leiding en hij zou die positie ook niet meer uit handen geven. Lulham bleef eveneens foutloos, al had hij wel wat pech met verkeer en Code 60-zones. Op het podium kreeg Verstappen zijn champagnefles niet open.

"Iedereen was hem al stiekem aan het opendraaien", lachte Verstappen bij Viaplay. "Daar zitten ze namelijk eerst nog helemaal dicht, zeg maar. Ik wou natuurlijk ook niet als eerste die fles pakken. Maar dan word je al helemaal ondergespoten en dan is het nog ijskoud ook. Mijn handen waren helemaal bevroren, voordat ik überhaupt een fles kon pakken, terwijl iedereen al een fles had opengedraaid, toen ze het podium opkwamen."

