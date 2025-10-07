Fans en Alonso hekelen regie na missen cruciale momenten Singapore
De Grand Prix van Singapore was lang niet altijd even spannend, al gebeurden er wel gewoon nog acties op de baan. Het was dan weer minder dat de televisieregie meerdere cruciale momenten, zoals het gevecht tussen Lewis Hamilton en Fernando Alonso, niet eens live in beeld wist te brengen.
De Grand Prix van Singapore is zondag een klinkende zege geworden voor Russell, die heer en meester was op het asfalt van het Marina Bay Circuit. Max Verstappen moest genoegen nemen met een tweede plek, al was er vooral veel na te bespreken over wat er achter hen gebeurde. De McLaren-rijders raakten elkaar bij de start van de race, een actie waar vooral Oscar Piastri totaal niet van gediend was en wat zorgde voor een behoorlijke nasleep. Verder was het soms zoeken naar spektakel op de baan, wat in Singapore natuurlijk wel vaker voor kan komen. Dat de televisieregie de spaarzame actie op de baan dan ook nog mist, is dan wel een deceptie.
Veel gemist
Op internetplatformen als Reddit en X wordt het missen van de actie door de regie breed uitgemeten. Er worden filmpjes gepost van acties die door de regie gemist werden, zoals hier. Fans en volgers van de sport zijn verbolgen over de verschillende keuzes van de regie tijdens de race. Men besloot met name regelmatig te schakelen naar beelden van fans en WAGs [wives and girlfriends, red.] van de coureurs. Dus ook op momenten dat er daadwerkelijk spektakel op de baan plaatsvond. "Het niveau van de uitzendingen is ronduit rampzalig. In een race met vrijwel geen inhaalacties en vrijwel geen actie op de baan, kunnen ze de weinige inhaalacties en gevechten die er wel zijn, niet tonen. Het valt niet te verdedigen dat er geen enkel beeld van Hamiltons remproblemen wordt getoond", zo schrijft iemand.
Alonso kritisch
Met name dat laatste ronde-gevecht tussen Alonso en Hamilton werd dus pijnlijk gemist. In een bloedstollende laatste ronde wist de Spanjaard een gat van twintig seconden bijna dicht te rijden, maar niks daarvan werd op beeld getoond. In de laatste plaats is ook Alonso kritisch op de regie: "Nu de pole position voor de privé-radio-uitzending veiliggesteld is, is het tijd om de hoofduitzending verder bij te schaven en alle spanning van de baan naar de fans te brengen!"
