Max Verstappen had het na zijn tweede plaats tijdens de F1 Grand Prix van Singapore even aan de stok met Sky Sports, waarbij de Nederlander niet blij was met een vraag die hij kreeg nadat hij George Russell niet in kon halen bij de start van de race.

Verstappen begon afgelopen zondag vanaf P2 aan de achttiende race van het seizoen 2025, een race die voor Red Bull - op terrein van McLaren - een belangrijke krachtmeting zou zijn van de upgrades na de successen in Monza en Bakoe. De Nederlander begon op softs, terwijl de rest om hem heen op mediums begon. Het leverde hem echter niet de start op die hij wilde, want Russell reed meteen weg en zou eigenlijk gedurende de race niet meer echt uitgedaagd kunnen worden door Verstappen. Toch bleef hij wel de coureurs van McLaren, Lando Norris en Oscar Piastri, voor en liep hij voor het derde raceweekend op rij in.

Artikel gaat verder onder video

Verstappen baalt van vraag Sky Sports

Vervolgens kreeg Verstappen na de race in Singapore bij Sky Sports de vraag of hij wel de overwinning over de streep had kunnen trekken in Singapore als hij bij de start Russell had ingehaald en meteen P1 over had genomen. In die vraag had Verstappen even geen zin. "Dat is achteraf altijd makkelijk om te zeggen, nietwaar? Als ik een snellere ronde had gereden in de kwalificatie, dan had ik pole position gepakt."

Gerelateerd