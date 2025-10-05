In de aanloop naar de Grand Prix van Singapore is er een discussie ontstaan over de nieuwe 'hittegevaar'-regels van de FIA. Deze regels, die op het Marina Bay-circuit voor het eerst gelden, verplichten de teams om koelingsapparaten aan te brengen in hun auto's, maar de coureurs zelf mogen kiezen of ze deze apparaten in hun racepakken willen laten integreren middels een koelvest. Max Verstappen heeft zich inmiddels over de kwestie uitgesproken en is van mening dat de keuzevrijheid van de coureur voorop moet staan.

George Russell – de man met de pole position – heeft er voor gekozen het koelvest te dragen. Hij gebruikte het vest al in een aantal races dit jaar en is er tevreden over, al blijft het een onvolkomen oplossing. Russell legt uit dat er geen gelegenheid is om het vest buiten de race om te testen, maar dat hij er in Bahrein en Saoedi-Arabië wel tevreden mee was. In Singapore zijn de omstandigheden zwaarder door de hogere temperaturen, waardoor de FIA voor het eerst een officiële hittewaarschuwing afgaf bij een Formule 1-weekend (minstens 31 graden).

Verstappen tegen verplichting koelvest

Max Verstappen, de Red Bull-coureur die naast Russell zal starten, heeft het koelvest nog niet eerder gebruikt en is niet van plan het vandaag te dragen. “Ik vind dat dit een keuze van de coureur moet zijn", zegt hij. “Natuurlijk zal de FIA het altijd op veiligheid gooien. Maar dan kunnen we het hebben over veel zaken die op het gebied van veiligheid verbeterd kunnen worden — inclusief pit-ingangen op bepaalde plaatsen. Ik denk dat dat iets meer prioriteit heeft dan een vest in de auto. Ik vind het vest niks.” Verstappen maakt zich zorgen dat de FIA het in toekomstige seizoenen verplicht kan stellen. “Ik hou niet van de buizen die op je lichaam zitten met de riemen die lang je heen gaan", legt hij uit. “Ze kunnen zeggen dat het een slecht ontwerp is, maar ik ben het daar niet mee eens. Het moet gewoon een optie zijn voor de coureurs om te kiezen. Sommigen vinden het fijn, anderen niet, en dat is prima. Het moet een persoonlijke voorkeur zijn.”

Piastri eens met Verstappen

Oscar Piastri, die als derde gekwalificeerd is, heeft nog niet besloten of hij het vest zal gebruiken. “Ik heb het gisteren gebruikt,” zegt de McLaren-coureur. “Ik denk dat het probleem met het pak is dat het geweldig is als het werkt, maar als het faalt, is het nog erger dan het niet hebben.” Hij benadrukt het belang van keuzevrijheid voor de coureurs, net als Verstappen. “Zoals Max zei, is het belangrijk om de keuze te hebben om het wel of niet te gebruiken, omdat er voordelen en nadelen zijn.”

