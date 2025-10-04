Fans reageren op kwalificatie Singapore: 'Verstappen werd niet gehinderd door Norris'
Fans reageren op kwalificatie Singapore: 'Verstappen werd niet gehinderd door Norris'
Max Verstappen leek de snelheid tijdens de kwalificatie voor de F1 Grand Prix van Singapore te hebben om pole te pakken, maar werd door Lando Norris in zijn laatste ronde (en laatste sector) opgehouden. George Russell pakte hierdoor pole. De fans oordelen over het incident en de kwalificatie zelf.
Russell reed twee fantastische rondjes in Q3 en zag dat Verstappen in zijn laatste rondje niet kon verbeteren omdat hij - zo stelde hij zelf - werd gehinderd door Lando Norris. De Nederlander start daardoor achter Russell op P2, maar wel voor Oscar Piastri, Andrea Kimi Antonelli, Lando Norris, Lewis Hamilton en Charles Leclerc.
Fans reageren op kwalificatie in Singapore
De fans waren vooral bezig met het incident waar Verstappen na afloop tijdens het interview op het circuit naar wees, want de beelden waren al snel overal te vinden. De fans lijken niet te begrijpen waar Verstappen over klaagt en waarom hij zijn rondje af besloot te breken. Zie de reacties hieronder.
Gerelateerd
Net binnen
Norris verbaasd na vraag over Verstappen voor camera's Viaplay: "Tja..."
- 14 minuten geleden
Stewards bevestigen dubbele diskwalificatie Williams en geven tekst en uitleg
- 40 minuten geleden
FIA doet uitspraak over drietal coureurs na vermeende gele vlag-overtreding
- 49 minuten geleden
Lambiase hekelt blokkeractie Norris: 'Bedank je maatje maar'
- 1 uur geleden
- 11
Brown haalt zijn schouders op na beschuldiging Verstappen: 'Misschien dat hij het daarom zei'
- 1 uur geleden
- 6
Verstappen geeft tekst en uitleg over irritaties naar Norris: "Dát gebeurde er"
- 1 uur geleden
- 4
Veel gelezen
Protegés Verstappen kampioen in GT World Challenge Sprint Cup na straf voor rivaal
- 22 september
Verstappen moet in Azerbeidzjan mogelijk recordpositie gaan delen met Piastri
- 16 september
Verstappen speelt voor het eerst EA FC 2026 en krijgt meteen vier rode kaarten
- 25 september
Verstappen neemt Sainz op bijzondere wijze in de maling bij herstart in Azerbeidzjan
- 22 september
Nürburgring-collega lovend over houding Verstappen: "Hij kon alleen maar verliezen"
- 30 september
'Russell kan nieuwe teamgenoot krijgen voor 2026, Antonelli mogelijk naar Williams of Alpine'
- 19 september