Max Verstappen leek de snelheid tijdens de kwalificatie voor de F1 Grand Prix van Singapore te hebben om pole te pakken, maar werd door Lando Norris in zijn laatste ronde (en laatste sector) opgehouden. George Russell pakte hierdoor pole. De fans oordelen over het incident en de kwalificatie zelf.

Russell reed twee fantastische rondjes in Q3 en zag dat Verstappen in zijn laatste rondje niet kon verbeteren omdat hij - zo stelde hij zelf - werd gehinderd door Lando Norris. De Nederlander start daardoor achter Russell op P2, maar wel voor Oscar Piastri, Andrea Kimi Antonelli, Lando Norris, Lewis Hamilton en Charles Leclerc.

Fans reageren op kwalificatie in Singapore

De fans waren vooral bezig met het incident waar Verstappen na afloop tijdens het interview op het circuit naar wees, want de beelden waren al snel overal te vinden. De fans lijken niet te begrijpen waar Verstappen over klaagt en waarom hij zijn rondje af besloot te breken. Zie de reacties hieronder.

It is okay it happens, but 2nd is not bad at all. After all, we are ahead of Norris and front row — Aman Sharma (@gulaabjaamun10) October 4, 2025

Can someone explain to me why is that an issue for the car behind(ie, max)? Is it the dirty/hot air? Or something else? Doesn't seem like Norris was impending from that far back? — Abhishek Rath (@sumdumMink) October 4, 2025

i assume he was constantly close before this moment? because this didn't seem that bad — stefan (@stefanglp) October 4, 2025

i’m gonna give him the benefit of the doubt but i don’t see it



not even from before this clip — ibrahim moiana (@blondead16) October 4, 2025

Come on, now. WTF else is Lando Norris supposed to do? — WCW should've won (@WCWShouldveWon) October 4, 2025

Max isn't even close to Lando — Christina Marie⁴🪩 (@cmp_2018) October 4, 2025

thats not landos fault hes 3 seconds or more ahead and going slow dirty air was not a factor in this — :D (@petergriffngmng) October 4, 2025

