Fans reageren op kwalificatie Singapore: 'Verstappen werd niet gehinderd door Norris'

Max Verstappen leek de snelheid tijdens de kwalificatie voor de F1 Grand Prix van Singapore te hebben om pole te pakken, maar werd door Lando Norris in zijn laatste ronde (en laatste sector) opgehouden. George Russell pakte hierdoor pole. De fans oordelen over het incident en de kwalificatie zelf.

Russell reed twee fantastische rondjes in Q3 en zag dat Verstappen in zijn laatste rondje niet kon verbeteren omdat hij - zo stelde hij zelf - werd gehinderd door Lando Norris. De Nederlander start daardoor achter Russell op P2, maar wel voor Oscar Piastri, Andrea Kimi Antonelli, Lando Norris, Lewis Hamilton en Charles Leclerc.

Fans reageren op kwalificatie in Singapore

De fans waren vooral bezig met het incident waar Verstappen na afloop tijdens het interview op het circuit naar wees, want de beelden waren al snel overal te vinden. De fans lijken niet te begrijpen waar Verstappen over klaagt en waarom hij zijn rondje af besloot te breken. Zie de reacties hieronder.

Max Verstappen Red Bull Racing McLaren Lando Norris F1 Grand Prix van Singapore
