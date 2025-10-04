Marko ziet kwaliteit Verstappen ook bij Hadjar: 'Zit meteen op hoog niveau in de auto'
Isack Hadjar kwam tijdens de eerste twee trainingen voor de F1 Grand Prix van Singapore goed voor de dag, met P7 en P2 als eindresultaten. Helmut Marko, adviseur van Red Bull Racing, ziet een vergelijkbare kwaliteit bij de Fransman ten opzichte van Max Verstappen.
Hadjar begon uitstekend aan het seizoen 2025 in F1, zakte vervolgens iets weg en heeft zich inmiddels met Racing Bulls herpakt. De Fransman lijkt nu een echte uitdager te hebben door Liam Lawson, die na zijn degradatie vanuit Red Bull Racing wat tijd nodig had om zich weer aan te passen bij Racing Bulls. Dit is inmiddels gebeurd, en nu zitten allebei de coureurs bijna elk raceweekend op een hoog niveau. Hadjar zou volgens meerdere geruchten zijn promotie naar Red Bull voor 2026 al te pakken hebben, ondanks dat daar nog geen officiële uitspraken over zijn gedaan.
Marko ziet zelfde kwaliteit bij Hadjar als bij Verstappen
In gesprek met Motorsport.com stelt Marko dat hij onder de indruk is van wat Hadjar laat zien in zijn eerste seizoen in F1. "Isack was heel erg indrukwekkend. Na twee ronden [in Singapore] stond hij al op P1. Hij zat meteen op het niveau van de snelste auto's en tijdens de tweede training heeft hij ook weer een erg goede ronde gereden. Hij boekt vooruitgang en doet wat we van hem verwachten." Het is een kwaliteit die ook Verstappen in huis heeft: meteen op niveau zitten in de auto tijdens zijn eerste rondjes op een circuit.
Marko over Hadjar
Marko vervolgt over Hadjar: "Dat is een extra voordeel dat hij heeft. Isack heeft dat op nagenoeg ieder circuit waar we tot dusver zijn geweest bewezen. Hij heeft geen opwarmronden, kennis of wat dan ook nodig." Of we Hadjar daadwerkelijk in 2026 bij Red Bull gaan zien als teamgenoot van Verstappen, is voor nu nog even afwachten. De officiële bevestiging zal namelijk nog even op zich laten wachten.
