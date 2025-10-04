Verstappen na sterke vrijdag: "Hebben wat meer snelheid nodig" | GPFans News
Verstappen na sterke vrijdag: "Hebben wat meer snelheid nodig" | GPFans News
Max Verstappen werd op de vrijdag in Singapore twee keer als derde afgevlagd. De RB21 is normaal gesproken niet direct geschikt voor het hobbelige Marina Bay Street Circuit, maar de achterstand op McLaren lijkt overbrugbaar.
Gerelateerd
Net binnen
Liveblog VT3
LIVE | Derde vrije training Grand Prix van Singapore: Verstappen heeft het goed voor elkaar
- 1 uur geleden
Hadjar en Verstappen
Marko ziet kwaliteit Verstappen ook bij Hadjar: 'Zit meteen op hoog niveau in de auto'
- 1 uur geleden
GPFans News
Verstappen na sterke vrijdag: "Hebben wat meer snelheid nodig" | GPFans News
- 1 uur geleden
Mol over Norris
Mol schrikt van uitspraken Norris over Verstappen en Red Bull: 'Beginnen zich in te dekken'
- 2 uur geleden
- 4
Tsunoda over vrijdag in Singapore
Tsunoda laat frustratie de vrije loop na vrijdag in Singapore: 'Ben ik echt pissig over'
- 3 uur geleden
- 2
Upgrades Red Bull
Marko over upgrades Red Bull: 'Verstappen kan de kerbs nu aan in Singapore'
- 3 uur geleden
- 1
Veel gelezen
150.000+ views
Protegés Verstappen kampioen in GT World Challenge Sprint Cup na straf voor rivaal
- 22 september
150.000+ views
Verstappen moet in Azerbeidzjan mogelijk recordpositie gaan delen met Piastri
- 16 september
100.000+ views
Verstappen speelt voor het eerst EA FC 2026 en krijgt meteen vier rode kaarten
- 25 september
100.000+ views
Verstappen neemt Sainz op bijzondere wijze in de maling bij herstart in Azerbeidzjan
- 22 september
100.000+ views
Nürburgring-collega lovend over houding Verstappen: "Hij kon alleen maar verliezen"
- 30 september
100.000+ views
'Russell kan nieuwe teamgenoot krijgen voor 2026, Antonelli mogelijk naar Williams of Alpine'
- 19 september