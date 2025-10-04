Yuki Tsunoda was na de vrijdag van de F1 Grand Prix van Singapore allesbehalve positief over wat hij in de auto van Red Bull Racing allemaal heeft meegemaakt en was vooral 'pissig' over de tweede vrije training.

Red Bull ving het weekend in Singapore aan met goed nieuws: er waren upgrades voor de voorvleugel en voorkant van de auto om ervoor te zorgen dat de stabiliteit en grip daar beter was en de kerbs beter aangevallen konden worden. Of Tsunoda deze upgrades ook heeft of dit alleen voor Verstappen geldt is niet duidelijk, maar Tsunoda was in ieder geval zeker niet zo positief over de auto van Red Bull dan Helmut Marko en Verstappen na de vrijdag waren.

Artikel gaat verder onder video

Tsunoda laat frustratie de vrije loop

Tegenover F1TV blikt Tsunoda gefrustreerd terug op de vrijdag en dan vooral de tweede vrije training in Singapore. "Het was een zware dag, maar dat geldt waarschijnlijk voor iedereen. Het begint een beetje een trend te worden dat we geen probleemloze tweede sessie meer hebben. Dat maakt me behoorlijk pissig. Maar goed, het hoort er ook bij. Ik moet kalm blijven en de afstelling zien te optimaliseren. Dat is het wel."

Related image

Tsunoda gefrustreerd door voorkant auto Red Bull in Singapore

Tsunoda stelt dat hij het in VT2, waar hij als elfde eindigde nadat hij in VT1 nog als negende eindigde, het lastig had om het ritme en de grip te vinden die andere coureurs al wel vonden. "Nou, het was [voor mij] niet zo veel makkelijker. Voor sommigen was dit misschien wel het geval, maar voor anderen niet. Wij worstelden in ieder geval nog steeds met de voorkant, maar gelukkig werd het tegen het einde wel steeds wat beter. Dat was gelukkig toch nog iets positiefs."

Gerelateerd