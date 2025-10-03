Red Bull neemt upgrades mee naar Singapore voor Verstappen: 'De laatste van 2025'
Red Bull neemt upgrades mee naar Singapore voor Verstappen: 'De laatste van 2025'
Red Bull was samen met Mercedes het enige team dat voor de F1 Grand Prix van Singapore upgrades mee heeft genomen in een poging Max Verstappen een auto te geven die McLaren uit kan dagen op een circuit dat in hun voordeel zou moeten zijn. Komt er dit jaar nog meer qua upgrades?
Tegenover Racer gaat Paul Monaghan in op de upgrades die Red Bull mee heeft genomen naar Singapore. “We hopen er nog wat meer rondetijd uit te halen. Het is een aanpassing voor ons, dus het is een vrij subtiele revisie. Maar toen de laatste werd uitgebracht, werd het steeds duidelijker wat we konden doen. Er is een beetje capaciteit beschikbaar, dus we hebben de knoop doorgehakt en gezegd: 'Ja, we gaan ervoor."
Komen er nog meer upgrades?
Gaan er dit jaar nog meer upgrades komen vanuit Red Bull of zal Verstappen het met deze onderdelen moeten doen? Monaghan: "Het zou de laatste moeten zijn voor dit jaar. Er zijn misschien nog wat flap trims voor Vegas of iets dergelijks, zoals gewoonlijk. Maar verder is het een beetje prestatie en geweldig werk in de fabriek en dat hebben we nu allemaal hier. We zijn hier voor P1 en jij vraagt me: 'Heb je de auto ontgrendeld? Ik zal je wat vertellen, kom zondag naar me toe en dan vertel ik het je!"
Red Bull op zoek naar meer snelheid
Monaghan vervolgt: “Het is duidelijk dat we wat meer rondetijd willen halen en ik hoop dat we ons daarvoor nu een kans hebben gegeven. De auto is beter. De vraag is nu of we de vorige pikorde van de circuits met hoge downforce kunnen uitdagen. We gaan het proberen en kijken hoe het gaat. Het zou iets beter moeten zijn – de vraag is alleen hoeveel?”
Gerelateerd
Net binnen
LIVE | Tweede vrije training Grand Prix van Singapore: Lawson zorgt voor tweede rood
- 1 uur geleden
- 1
Red Bull neemt upgrades mee naar Singapore voor Verstappen: 'De laatste van 2025'
- 8 minuten geleden
McLaren-CEO Brown verdiende dit enorme bedrag na binnenslepen constructeurstitel
- 23 minuten geleden
Marko bevestigt geruchten: 'We zijn in gesprek met Alex Dunne'
- 40 minuten geleden
Alonso over samenwerking met Verstappen in endurance: 'Wie weet?'
- 1 uur geleden
Tsunoda leerde van Verstappen: "Anders had ik ook geen zesde kunnen worden"
- 1 uur geleden
Veel gelezen
Zuid-Afrika brengt officieel bod uit voor F1-race, Kyalami mogelijk vanaf 2027 op kalender
- 13 september
Protegés Verstappen kampioen in GT World Challenge Sprint Cup na straf voor rivaal
- 22 september
Verstappen moet in Azerbeidzjan mogelijk recordpositie gaan delen met Piastri
- 16 september
Verstappen speelt voor het eerst EA FC 2026 en krijgt meteen vier rode kaarten
- 25 september
Verstappen neemt Sainz op bijzondere wijze in de maling bij herstart in Azerbeidzjan
- 22 september
'Russell kan nieuwe teamgenoot krijgen voor 2026, Antonelli mogelijk naar Williams of Alpine'
- 19 september