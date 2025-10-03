Red Bull was samen met Mercedes het enige team dat voor de F1 Grand Prix van Singapore upgrades mee heeft genomen in een poging Max Verstappen een auto te geven die McLaren uit kan dagen op een circuit dat in hun voordeel zou moeten zijn. Komt er dit jaar nog meer qua upgrades?

Tegenover Racer gaat Paul Monaghan in op de upgrades die Red Bull mee heeft genomen naar Singapore. “We hopen er nog wat meer rondetijd uit te halen. Het is een aanpassing voor ons, dus het is een vrij subtiele revisie. Maar toen de laatste werd uitgebracht, werd het steeds duidelijker wat we konden doen. Er is een beetje capaciteit beschikbaar, dus we hebben de knoop doorgehakt en gezegd: 'Ja, we gaan ervoor."

Artikel gaat verder onder video

Komen er nog meer upgrades?

Gaan er dit jaar nog meer upgrades komen vanuit Red Bull of zal Verstappen het met deze onderdelen moeten doen? Monaghan: "Het zou de laatste moeten zijn voor dit jaar. Er zijn misschien nog wat flap trims voor Vegas of iets dergelijks, zoals gewoonlijk. Maar verder is het een beetje prestatie en geweldig werk in de fabriek en dat hebben we nu allemaal hier. We zijn hier voor P1 en jij vraagt me: 'Heb je de auto ontgrendeld? Ik zal je wat vertellen, kom zondag naar me toe en dan vertel ik het je!"

Related image

Red Bull op zoek naar meer snelheid

Monaghan vervolgt: “Het is duidelijk dat we wat meer rondetijd willen halen en ik hoop dat we ons daarvoor nu een kans hebben gegeven. De auto is beter. De vraag is nu of we de vorige pikorde van de circuits met hoge downforce kunnen uitdagen. We gaan het proberen en kijken hoe het gaat. Het zou iets beter moeten zijn – de vraag is alleen hoeveel?”

Gerelateerd