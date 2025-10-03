close global

Welcome to GPFans

CHOOSE YOUR COUNTRY

  • NL
  • GB
  • IT
  • ES-MX
  • US
  • NL

Ben je een F1 fan? Volg GPFans.

Editie

NL GB IT ES-MX US
﻿
Norris, singapore, mclaren

LIVE | Tweede vrije training Grand Prix van Singapore: Lawson zorgt voor tweede rood

LIVE | Tweede vrije training Grand Prix van Singapore: Lawson zorgt voor tweede rood

Brian Van Hinthum
Norris, singapore, mclaren

De tweede vrije training voor de Grand Prix van Singapore zal om 15:00 uur van start gaan op het Marina Bay Circuit. Max Verstappen hoopt zijn prima start een vervolg te geven, terwijl de McLarens dringend op zoek zullen gaan naar verbeteringen. Wie heeft de zaakjes goed voor elkaar? Mis niks in ons liveblog.

Gerelateerd

Singapore
Verhoog de spanning tijdens de Grand Prix van Singapore met TOTO

Verhoog de spanning tijdens de Grand Prix van Singapore met TOTO

  • Advertorial
  • Adv.

Net binnen

LIVE | Tweede vrije training Grand Prix van Singapore: Lawson zorgt voor tweede rood
Liveblog VT2

LIVE | Tweede vrije training Grand Prix van Singapore: Lawson zorgt voor tweede rood

  • 1 uur geleden
  • 1
 Red Bull neemt upgrades mee naar Singapore voor Verstappen: 'De laatste van 2025'
Upgrades Red Bull

Red Bull neemt upgrades mee naar Singapore voor Verstappen: 'De laatste van 2025'

  • 7 minuten geleden
McLaren-CEO Brown verdiende dit enorme bedrag na binnenslepen constructeurstitel
Salaris Zak Brown

McLaren-CEO Brown verdiende dit enorme bedrag na binnenslepen constructeurstitel

  • 22 minuten geleden
Marko bevestigt geruchten: 'We zijn in gesprek met Alex Dunne'
Red Bull Racing

Marko bevestigt geruchten: 'We zijn in gesprek met Alex Dunne'

  • 39 minuten geleden
Alonso over samenwerking met Verstappen in endurance: 'Wie weet?'
Alonso over Verstappen

Alonso over samenwerking met Verstappen in endurance: 'Wie weet?'

  • 1 uur geleden
Tsunoda leerde van Verstappen:
F1 Resultaat

Tsunoda leerde van Verstappen: "Anders had ik ook geen zesde kunnen worden"

  • 1 uur geleden
Meer nieuws

Veel gelezen

Zuid-Afrika brengt officieel bod uit voor F1-race, Kyalami mogelijk vanaf 2027 op kalender
200.000+ views

Zuid-Afrika brengt officieel bod uit voor F1-race, Kyalami mogelijk vanaf 2027 op kalender

  • 13 september
 Protegés Verstappen kampioen in GT World Challenge Sprint Cup na straf voor rivaal
150.000+ views

Protegés Verstappen kampioen in GT World Challenge Sprint Cup na straf voor rivaal

  • 22 september
 Verstappen moet in Azerbeidzjan mogelijk recordpositie gaan delen met Piastri
150.000+ views

Verstappen moet in Azerbeidzjan mogelijk recordpositie gaan delen met Piastri

  • 16 september
 Verstappen speelt voor het eerst EA FC 2026 en krijgt meteen vier rode kaarten
100.000+ views

Verstappen speelt voor het eerst EA FC 2026 en krijgt meteen vier rode kaarten

  • 25 september
 Verstappen neemt Sainz op bijzondere wijze in de maling bij herstart in Azerbeidzjan
100.000+ views

Verstappen neemt Sainz op bijzondere wijze in de maling bij herstart in Azerbeidzjan

  • 22 september
 'Russell kan nieuwe teamgenoot krijgen voor 2026, Antonelli mogelijk naar Williams of Alpine'
100.000+ views

'Russell kan nieuwe teamgenoot krijgen voor 2026, Antonelli mogelijk naar Williams of Alpine'

  • 19 september

F1 standen

Ontdek het op Google Play
x