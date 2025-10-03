De tweede vrije training voor de Grand Prix van Singapore zal om 15:00 uur van start gaan op het Marina Bay Circuit. Max Verstappen hoopt zijn prima start een vervolg te geven, terwijl de McLarens dringend op zoek zullen gaan naar verbeteringen. Wie heeft de zaakjes goed voor elkaar? Mis niks in ons liveblog.

