Oscar Piastri staat wat meer onder druk na zijn weekend in Bakoe en de goede resultaten van Max Verstappen en had het tijdens de eerste vrije training van de F1 Grand Prix van Singapore meteen aan de stok met Lewis Hamilton en Ferrari.

Piastri werd vijfde in de eerste vrije training op 0.365 seconden van Fernando Alonso. Ook Charles Leclerc, Verstappen en Hamilton bleken sneller, terwijl Piastri zelf 0.2 seconden sneller was dan teamgenoot Lando Norris. Toch verliep de training van Piastri, net zoals op de vrijdag in Bakoe, niet probleemloos.

Artikel gaat verder onder video

Piastri stoort zich aan Hamilton en Ferrari

Piastri werd tijdens een snel rondje in de eerste bocht opgehouden door Hamilton, die niet op tijd aan de kant ging. Piastri liet zich op de boardradio vervolgens gelden: "Hopelijk gaat Ferrari ooit spiegels uitvinden." Uit de boardradio van Hamilton bleek echter dat Ferrari te laat was met het informeren van Hamilton. "Dat liet je me veel te laat weten", aldus Hamilton.

📻 PIA: "Ferrari will invent mirrors one day I hope"



Oscar Piastri comes across Lewis Hamilton at Turn 1 as he starts a flying lap 👇 #F1 #SingaporeGP pic.twitter.com/SbNcFXtU4h — Formula 1 (@F1) October 3, 2025

Gerelateerd