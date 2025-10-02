De hoop op een titelgevecht tussen Oscar Piastri en Lando Norris was bij McLaren groot, maar door de afgelopen twee raceweekenden is er voorafgaand aan de F1 Grand Prix van Singapore toch weer wat spanning omtrent Max Verstappen. De Nederlander laat nu zelf weten hoe hij over een mogelijk titelgevecht denkt.

Verstappen won met overmacht de races in Monza en Azerbeidzjan en zag McLaren het - vooral in Bakoe - enorm lastig hebben. De Nederlander heeft nu 69 punten achterstand op Piastri en zou zelfs als hij de overige zeven races en drie sprintraces (199 punten in totaal) zou winnen, hulp nodig hebben van Yuki Tsunoda of van Ferrari en Mercedes, want als Piastri telkens tweede zou worden scoort hij 52 punten minder dan Verstappen. Dat zou dus niet genoeg zijn om de huidige achterstand goed te maken en de titel te pakken.

Verstappen over titelgevecht

Voorafgaand aan het weekend in Singapore stelt Verstappen tegenover Motorsport.com dat hij nog niet echt bezig is met het kampioenschap en het puntenverschil met Piastri en Norris. "Ik bekijk het gewoon race voor race. 69 punten is nog steeds behoorlijk veel - zeker als je ziet hoe het seizoen tot dusver is verlopen. McLaren is extreem dominant geweest en dat verandert echt niet zomaar. Ik maak me er niet al te druk over."

Verstappen voelt geen druk

Verstappen stelt ook dat hij, vanwege zijn ervaring, vier wereldkampioenschappen en eerdere situaties op dit moment totaal geen druk voelt en die druk vooral ligt bij Piastri en Norris. "Ik geniet gewoon van wat ik doe en ik probeer er iedere keer het maximale uit te halen als ik in de auto stap. Sommige circuits zullen net wat beter voor ons zijn, andere banen net wat minder. Deze is waarschijnlijk minder voor ons, maar goed, dat is wat het is. Als we winnen, dan is dat mooi, maar als we niet winnen, dan gaat mijn leven ook wel door." De Nederlander zal komend weekend aan zijn zesde raceweekend op rij beginnen, met vier raceweekend in F1 en twee raceweekenden in de NLS.

