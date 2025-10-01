Red Bull kiest voor ander outfit voor Verstappen en Tsunoda in Singapore
Max Verstappen en Red Bull Racing zijn komend weekend in Singapore voor de achttiende Grand Prix van het F1-seizoen 2025. De Nederlander zal met Yuki Tsunoda in een ander outfit te zien zijn komend weekend.
Dit heeft Red Bull onthuld voor het raceweekend in Singapore. Het belooft een warm en vochtig raceweekend te worden in het Aziatische land, zoals vaak het geval is, waarbij er vooral op vrijdag veel regen wordt verwacht. Of de Nederlander een jack of iets met lange mouwen nodig gaat hebben valt dus nog te bezien, maar Red Bull heeft in ieder geval besloten de kledinglijn van Verstappen en teamgenoot Tsunoda aan te passen voor komend weekend. Nieuwe patronen en zelfs wat nieuwe kleuren (geel).
