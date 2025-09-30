Nordschleife-expert ziet stigma verdwijnen dankzij Verstappen: "Dit is de realiteit"
Nordschleife-expert ziet stigma verdwijnen dankzij Verstappen: "Dit is de realiteit"
Max Verstappen is een fervent simracer en had een simracer, Chris Lulham, als teamgenoot in de Nürburgring Langstrecken-Serie afgelopen zaterdag. Misha Charoudin denkt dat er een stigma over simracers doorgebroken wordt, mede dankzij de Red Bull F1-coureur en wat hij doet met Verstappen.com Racing. Hij verwacht een grotere rol voor het simracen in de nabije toekomst vanwege hoe duur de echte autosport is.
Verstappen is vaak te zien op livestreams bij Team Redline en doet mee met de prestigieuze langeafstandsraces op iRacing. Lulham was ook al jaren lid van Team Redline, voordat hij dit jaar via Verstappen.com Racing de kans kreeg om écht te racen in de GT World Challenge. De jonge Brit heeft de Gold Cup-titel in het Sprint Cup-kampioenschap al op zak en vecht volgende maand voor een kampioenschap in de Endurance Cup. Jann Mardenborough werd in een Mustang van Haupt Racing Team tweede in de 57. ADAC Barbarossapreis, 24 seconden achter Lulham en Verstappen. Ook hij is zijn carrière begonnen als simracer door de GT Academy te winnen. Hij heeft vervolgens ook een boel succes gekend achter het stuur van echte raceauto's.
Succes van simracers
"Degenen die P1 en P2 zijn geworden - het is iets heel indrukwekkends", begon Charoudin op zijn YouTube-kanaal. "P2 werd bestuurd door een heel interessant persoon. Jann Mardenborough, die je misschien kent als de held uit de film Gran Turismo en die in het echt de GT Academy had gewonnen, is een echte coureur geworden. Hij heeft geweldige en inspirerende prestaties behaald als echte coureur. Dan is er Chris Lulham, die natuurlijk wel wat kartervaring had, maar in 2019 professioneel simracer werd op iRacing. En hij was zo goed dat Max Verstappen hem uitkoos voor Verstappen.com Racing, waar Max coureurs uit de simwereld mogelijkheden wil bieden voor een echte stoeltjes. Naast Jann en Chris hebben we natuurlijk Max Verstappen zelf die heel succesvol is als simracer. We hebben Jimmy Broadbent en Steve Alvarez Brown, mijn teamgenoten. Ook is er nog Tim Heinemann die nu bij Falken Motorsports zit. Het zijn simracers die als echte coureurs kunnen domineren."
Gaat simracen de kartsport vervangen?
"De uitslag van afgelopen weekend en alle andere prestaties van de coureurs die ik noemde, zouden nu dus het stigma moeten wegnemen dat 'simracers gewoon gamers zijn'", vervolgde de in Nederland opgegroeide Nordschleife-expert. "Het zou me zelfs niks verbazen dat het tussen nu en de komende 10 jaar bijna verplicht wordt om een simracer te zijn, voordat je door teams beschouwd wordt als een professionele coureur. De realiteit is dat je alleen maar hardware nodig hebt en, zolang je je elektriciteitsrekening betaalt, kan je zoveel rijden als je maar wilt. Als je crasht, dan druk je gewoon op restart. De redenen dat het zo moeilijk is om een professionele coureur te worden en de Formule 1 te bereiken, zijn de kosten om te racen en de reiskosten. Je eerste seizoen in het karten kan je al meer dan een kwartmiljoen euro kosten. Uiteindelijk loopt het op naar een miljoen euro door teamkosten, reiskosten, de kart zelf, banden, benzine, noem het maar op. Met het simracen heb je alleen elektriciteit en simulatorapparatuur nodig."
